NVIDIA'nın RTX 5080'in Yeni Sürümüne Dair Planları Değişti

NVIDIA, RTX 5080'in 24 GB'lık yeni sürümünü piyasaya sürmekten vazgeçti. Daha önce mevcut 16 GB modelin üretiminin sona ereceği ve yerini 24 GB'lık sürüme bırakacağı söyleniyordu. Fakat yüksek kapasiteli GDDR7 belleklerin maliyeti, bu planın değişmesine sebep oldu.

İptal edilen modelin yaklaşık 2.000 dolara satılması bekleniyordu. Bu da yaklaşık olarak 100 bin 733 TL'ye denk geliyor. NVIDIA'nın aldığı son karara bakılırsa bu plan hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Bunun yerine 16 GB'lık sürümün üretimine devam edecek.

RTX 5080'in 24 GB'lık Sürümü Neden İptal Edildi?

NVIDIA, 24 GB sürümde mevcut RTX 50 serisinde kullanılan 2 GB kapasiteli bellek modülleri yerine 3 GB kapasiteli GDDR7 modüllerine geçmeyi planlıyordu. Bilmeyenler için ekran kartındaki VRAM, oyunların ve grafik uygulamalarının ihtiyaç duyduğu verilerin geçici olarak saklandığı belleği ifade ediyor.

NVIDIA da 24 GB kapasiteye ulaşmak için daha yüksek kapasiteli bellek modülleri kullanmayı hedefliyordu ama şirket, bu modülleri uygun fiyata tedarik etmekte zorlandı. Artan VRAM fiyatları da yeterli miktarda bellek temin etmeyi zorlaştırdı. Görünüşe göre tüm bunların sonucunda RTX 5080'in 24 GB'lık versiyonundan da vazgeçildi.

RTX 5080'in 24 GB'lık Sürümü Ne Zaman Çıkacaktı?

NVIDIA'nın yeni ekran kartını ilk olarak Aralık 2026'da Çin'de satışa sunması bekleniyordu. Ekran kartı üreticilerinin kendi modellerini hazırlayabilmesi için gerekli teknik belgelerin de Ekim ayında sunulması planlanmıştı. Bu belgelerde devre kartının tasarımı, mühendislik çalışmaları, test süreçleri ve soğutma sistemi geliştirmek için gereken bilgiler olacaktı.

Aktarılan bilgilere göre belgeler, Ekim ayının sonuna kadar ortaklara ulaşmadı. Bu gecikme de zaten 24 GB'lık sürümle ilgili sorun olduğuna işaret eden ilk ipuçlarından biri olarak görülmüştü. En nihayetinde ise NVIDIA'nın çıkışını Ocak 2027 olarak planlandığı sürümü iptal ettiği ortaya çıktı. Yeni bir tarih paylaşılmaması ise bu versiyonun geleceğinin belirsizleşmesine yol açtı.

RTX 5080'in 24 GB'lık Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Olacaktı?

RTX 5080'in 24 GB'lık sürümünün yaklaşık 2.000 dolara (100 bin 733 TL) satılması bekleniyordu. Bu fiyat, RTX 5080 16 GB Founders Edition sürümünün tavsiye edilen satış fiyatının iki katına denk geliyor. Elbette ki 24 GB VRAM, özellikle yapay zeka modellerini kendi bilgisayarında çalıştırmak gibi ihtiyaçları olanlar açısından ciddi bir avantaj ama bu kapasite artışı için talep edilmesi beklenen fiyat da oldukça yüksek. Muhtemelen iptal edilmesinde satış beklentileri de önemli rol oynadı.

Editörün Yorumu

RTX 5080'in 24 GB'lık sürümünün iptal edilmesi, yüksek VRAM kapasitesine ihtiyaç duyanlar için seçenekleri azaltıyor. Özellikle yapay zeka modellerini bilgisayarınızda çalıştıran biriyseniz 24 GB VRAM ciddi bir avantaj sunabilirdi. Tabii, sadece oyun oynamaktan ibaret kullanım için pek de mantıklı seçim olmazdı.

Daha fazla VRAM, her oyunda aynı oranda performans artışı vermiyor. Dolayısıyla sadece oyun oynamak için ekran kartı alacaksanız 24 GB'lık sürüm için iki katına yaklaşan bir fiyat ödemek iyi bir fikir değil.