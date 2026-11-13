Google, "Hey Google" Komutunun Yanına Yenisi Ekledi

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, akıllı gözlüklerde yeni bir kullanım seçeneğine kavuştu. Android XR işletim sistemini kullanan gözlüklerde artık asistanı kullanmaya başlamak için çerçeveye dokunmak şart değil. Kullanıcılar doğrudan "Hey Gemini" diyerek sohbet başlatabiliyor. Yeni sesli komut, şimdilik Samsung, Gentle Monster ve Warby Parker ortaklığıyla geliştirilen gözlükler ile sınırlı tutuluyor.

"Hey Gemini" Komutu ile Neler Yapılabiliyor?

"Hey Gemini" diyerek sokakta karşılaştığınız bir duvardaki resmin ne anlam ifade ettiğini doğrudan Gemini'a sorabilirsiniz. Gözlüğün kamerası çevrenizde gördüklerini algılıyor. Bu sayede asistanla konuşurken nesneleri tarif etmenize gerek olmuyor. Kitapçıda yeni çıkan kitaplar arasından size uygun öneriler bile isteyebilirsiniz.

Bir etkinliğe katılmayı düşündüğünüzde gözlüğünüzün kamerasıyla afişi görüntüleyip Gemini'a etkinlik hakkında soru sorabilirsiniz. Hatta asistandan takviminizi kontrol etmesini, etkinliğe katılabileceğiniz boş zamanınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Üstelik tüm bunları yapmak için artık gözlüğün çerçevesine dokunmaya da gerek yok. Sadece "Hey Gemini" demek yeterli oluyor.

"Hey Google" Komutu Kaldırılacak mı?

Google, "Hey Google" komutundan tamamen vazgeçmiş değil. Android XR gözlüklerinde şimdilik hem "Hey Google" hem de "Hey Gemini" komutları kullanılabiliyor. Şirket, Gemini'ı ilk başta Google Asistan'ın yanında alternatif olarak sunmuştu. Daha sonra eski asistanın yerini Gemini'ın alacağını duyurmuştu. Bu nedenle ileride sesli komutlarda da bir değişiklik yapması muhtemel. Belki de buna hiç kalkışmaz, ikisi de seçenek olarak kalmaya devam eder.

Hey Gemini Android Telefonlara Gelecek mi?

"Hey Gemini" komutu şu an Android telefonlarda desteklenmiyor. Google'ın akıllı ev cihazlarında bile bu komut kullanılamıyor. Yeni sesli komutun başka cihazlara ne zaman geleceği de henüz açıklanmadı. Fakat Google'ın geçmişteki açıklamaları, yapay zeka asistanını kullanmak için pratik bir yol sunan bu sesli komutun diğer cihazlara gelmesinin muhtemelen çok fazla zaman almayacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Akıllı gözlüklerin en kullanışlı yönlerinden biri, şüphesiz ki telefonunuzu cebinizden bile çıkarmadan bilgi almanızı sağlaması. Örneğin yeni bir şehirde gezerken çok önemli bir bina ile karşılaştığınızı varsayalım. Telefonunuzdan arama yapmak yerine doğrudan gözlüğünüzü kullanarak onun hakkında soru sorabilirsiniz.

Google'ın tüm bu süreci iki kelimeye indirmesi de ekstra bir kolaylık sağlıyor. Çerçeveye dokunarak asistanı çalıştırmak zaten mümkün olsa da "Hey Gemini" seçeneğinin de sunulmasının günlük kullanımda daha rahat bir deneyim sağlayacağını düşünüyorum. Evet, akıllı gözlükler şimdilik Türkiye'de pek yaygın değil ama kullananların da sayısı azımsanacak gibi değil. Daha fazla modeli desteklemeye başladığında söz konusu kişilere de önemli bir artısı olacağı kesin.