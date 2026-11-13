Huawei, Sürekli Kan Şekeri Takibi Yapan Cihazını Tanıttı

Huawei, Sence G1 adını verdiği sürekli glikoz takip cihazını tanıttı. Kolun üst kısmına takılan cihaz, gün boyunca glikoz seviyesindeki değişimleri izleyerek ölçüm sonuçlarını telefonunuza veya akıllı saatinize gönderiyor. Değerlerde olağan dışı yükseliş ya da düşüş olursa sizi uyarıyor.

Huawei Sence G1'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Uyarı sistemi Olağan dışı yükseliş ve düşüş bildirimleri Uyumluluk Huawei telefon, akıllı saat ve bileklikler Kullanım bölgesi Kolun üst kısmı Ölçüm gecikmesi 5-15 dakika (sızıntı bilgisi) MARD değeri Yüzde 10'un altında (sızıntı bilgisi)

Huawei Sence G1 Nasıl Çalışıyor?

Sence G1, CGM adı verilen sürekli glikoz takip teknolojisini kullanıyor. Bu cihazlar, parmak ucundan kan alarak ölçüm yapmak yerine deri altındaki doku sıvısındaki glikoz seviyesini takip ediyor. Elde edilen veriler, kandaki şeker seviyesinin gün boyunca nasıl değiştiğini gösteriyor.

Cihazı kolunuzun üst kısmına takarak ölçüm sonuçlarını uyumlu Huawei cihazlarından takip edebiliyorsunuz. Glikoz seviyenizde olağan dışı bir değişim yaşandığında telefonunuza veya saatinize bildirim geliyor.

Huawei Sence G1'in Ölçüm Doğruluğu Nasıl?

Ortaya çıkan bilgilere göre sensörün ölçüm gecikmesi 5 ila 15 dakika arasında. MARD değeri ise yüzde 10'un altında. MARD, cihazın ölçtüğü değerlerle referans ölçümler arasındaki ortalama farkı gösteriyor. Oranın düşük olması, ölçüm sonuçlarının referans değerlere daha yakın olduğunu ifade ediyor. Paylaşılan yüzde 10'un altındaki değer de bu açıdan olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yine de Huawei'in bu teknik verileri henüz doğrulamadığını unutmamak gerek.

Huawei Sence G1'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei, Sence G1'in satış fiyatını henüz açıklamadı. Sensörün kaç gün kullanılabildiği ve ne sıklıkla değiştirilmesi gerektiği de bilinmiyor ama Türkiye'de satılan glikoz takip sensörlerini fiyat konusunda fikir edinmek adına gözden geçirebiliriz. Abbott FreeStyle Libre 2 Plus 4 bin 650 TL, 21 gün kullanım imkânı sunan Perlanova İNSTARA-1 ise 4 bin 200 TL seviyesinde.

Bu ürünler elbette Huawei'nin sensörü ile doğrudan karşılaştırabileceğimiz için en uygun ürünler değil ama benzer teknolojilerin Türkiye'deki fiyatı açısından bize aşağı yukarı fikir sağlıyor. Sence G1'in fiyatının da bu açıdan 3.000-4.500 TL aralığında olması muhtemel.

Huawei Sence G1 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'in Watch D2, WATCH GT ve Band serileri gibi sağlık takibi özellikleri sunan giyilebilir cihazları şu an Türkiye'de satışta. Bu geniş ürün yelpazesi, Sence G1'in de Türkiye'de sunulma ihtimalini artırıyor. Dahası, cihazın Çin'de tıbbi ürün onayı alması da geliştirme sürecinin önemli bir aşamasından geçtiğini gösteriyor. Tabii, Huawei henüz Türkiye satışına ilişkin bir tarih paylaşmadı. Kesin olarak gelip gelmeyeceği hakkında bilgi edinmek için Huawei'in açıklamasını beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Bana göre Sence G1, kan şekeri takibini gün içine yaydığı için oldukça önemli bir cihaz hâle geliyor. Düzenli ölçüm yapmak zorunda olan biri için her seferinde ayrı bir ölçüm işlemiyle uğraşmak yerine sonuçları saatten ya da telefondan kontrol edebilmek ciddi kolaylık sağlayabilir.