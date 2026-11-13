466 Bin TL İndirim! Citroen'in Fiyat Listesi Paylaşıldı

Citroen'in güncel fiyat listesi paylaşıldı. Ayrıca Citroen markasının bazı araba modelleri için Kasım ayına özel olarak kampanyası da mevcut. Böylece bu otomobiller daha düşük bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Peki, 2026 yılının Kasım ayında Citroen'in otomobilleri ne kadar fiyata satılıyor?

Citroen C5 Aircross Hybdrid 145 Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 2.865.000 TL 2.399.000 TL 466.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 3.050.000 TL - -

Citroen C5 Aircross Hybdrid 145'in 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus sürümü 2 milyon 865 bin TL yerine 2 milyon 399 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani bu sürümde Kasım ayına özel kampanya kapsamında 466 bin TL'lik bir indirim mevcut. Arabanın 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max sürümü ise 3 milyon 50 bin TL'ye satılıyor.

Citroen Ami'nin Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 6 kW Ami 605.000 TL 575.000 TL 30.000 TL 6 kW Ami Dark Side 620.000 TL 590.000 TL 30.000 TL 6 kW Ami Sunrise 645.000 TL 615.000 TL 30.000 TL 6 kW Ami Sunset 645.000 TL 615.000 TL 30.000 TL

6 kW Ami'nin sürümü için 605 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürümün fiyatı, Kasım ayına özel kampanya kapsamında 575 bin TL'ye düştü. Yani arada 30 bin TL'lik indirim mevcut. 6 kW Ami Dark Side sürümü 620 bin TL yerine 590 bin TL'ye satılıyor. 6 kW Ami Sunrise ve 6 kW Ami Sunset sürümleri ise 645 bin TL'den 615 bin TL'ye düştü.

Citroen Elektrikli e-C3'ün Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 83 kW Plus 1.645.000 TL - - 83 kW Max 1.725.000 TL 1.605.000 TL 120.000 TL

Citroen Elektrikli e-C3'ün 83 kW Plus sürümü için 1 milyon 645 bin TL fiyat etiketi belirlendi. 83 kW Max sürümü ise Kasım ayına özel 1 milyon 725 bin TL yerine 1 milyon 605 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 120 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Citroen C3 Aircross Hybrid 145'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Donanım Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus Plus 2.280.000 TL - - 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Collection Collection 2.290.000 TL 2.190.000 TL 100.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max Max 2.320.000 TL 2.220.000 TL 100.000 TL

Otomobilin 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Collection sürümü için 2 milyon 290 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm Kasım ayına özel 2 milyon 190 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani kampanya sayesinde 100 bin TL tutarında indirim mevcut. 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max sürüm ise 2 milyon 320 bin TL'den 2 milyon 220 bin TL'ye düştü.

Citroen Elektrikli e-C3 Aircross'un Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max: 1.875.000 TL

83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Collection: 1.990.000 TL

83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max: 2.020.000 TL

Citroen C4 Hybrid 145'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You 2.295.000 TL 2.140.000 TL 155.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2.345.000 TL - -

Citroen C4 Hybrid'in 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You sürümü 2 milyon 295 bin TL yerine 2 milyon 140 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani bu sürümde Kasım ayına özel 155 bin TL'lik bir indirim mevcut. Otomobilin eDCS6 Max sürümü ise 2 milyon 345 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Citroen Elektrikli e-C4'ün Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Citroen Elektrikli e-C4'de yalnızca bir sürüm mevcut. 115 kW Elektrikli Motor sürümü için 2 milyon 375 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu otomobil Kasım ayına özel olarak 2 milyon 150 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani kampanya kapsamında 225 bin TL'lik bir indirim bulunuyor.

Citroen C4 X Hybrid 145'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You 2.295.000 TL 2.140.000 TL 155.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2.345.000 TL - -

Citroen Elektrikli e-C4 X'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Citroen Elektrikli e-C4 X'in sadece bir sürümü bulunuyor. Otomobilin 115 kW Elektrikli Motor sürümü 2 milyon 340 bin TL'ye satılıyor ancak kampanya kapsamında 2 milyon 150 bin TL'ye düştü. Kampanya kapsamında 190 bin TL tutarında bir indirim mevcut.

Editörün Yorumu

Citroen C3, geçtiğimiz ay en çok satılan elektrikli arabalar listesinin beşinci sırasında yer almıştı. Bu otomobil Ekim 2026'da 430 satış adedine ulaşmıştı. Bu otomobil şu anda kampanya kapsamında 1 milyon 605 bin TL'ye satılıyor. Bu arada Citroen Ami'den C5 Aircross Hybdrid 145'e kadar birçok otomobil modeli için özel bir kampanya bulunuyor.