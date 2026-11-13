X, Gönderilere Fotoğraf ve Video Ekleme Sınırını Değiştirdi

X'te bir seyahati, etkinliği ya da rastgele anları paylaşırken fotoğraf ve videoları birkaç gönderiye bölmek zorunda kalmayacaksınız. Sosyal medya platformu, tek gönderide eklenebilen medya sayısını artırdı. Yeni sınır, aynı paylaşımda fotoğraf ve videolara çok daha fazla yer verilmesine imkân sağlıyor.

X'te Artık Tek Gönderiye Kaç Fotoğraf ve Video Eklenebiliyor?

X'in (eski adıyla Twitter) yeni sınırı 20 oldu. Bu sınır, fotoğraf ve videoların toplam sayısını kapsıyor. Örneğin 10 fotoğraf ve 10 video seçerek tek bir gönderi paylaşabilirsiniz. Kısacası fotoğraf ve videolar için ayrı ayrı 20 dosyalık sınır bulunmuyor. Her iki medya türü de aynı sayılıyor.

Bu sınır şu an web sürümü için geçerli hâle gelmiş durumda. iPhone ve Android telefonunuzda ise X'in son sürümünün yüklü olması şart. Uygulamayı güncelledikten sonra gönderi hazırlama kısmından dilediğiniz fotoğraf ve videoları seçebilirsiniz.

Big update to the X platform today After 10 years of Twitter/X supporting up to 4 Photos and Videos per post, the limit has been increased to 20! Happy posting https://t.co/8hjclgo3rk — Jonah Katz (@dinkin_flickaa) November 12, 2026

X Uygulamasına Başka Hangi Yenilikler Geldi?

X, iPhone ve iPad uygulamalarına geçtiğimiz hafta 12'den fazla yeni uygulama simgesi seçeneği ekledi. Bu seçeneklerle telefonunuzun ana ekranında X'in farklı bir simgeyle görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Şirketin mesajlaşma hizmetinde de önemli bir değişiklik yaşandı.

Bağımsız uygulama olarak kullanıma sunulan XChat'e son verildi. X, mesajlaşma özelliklerini ayrı bir uygulama üzerinden sunmak yerine buna tamamen ana uygulamasında yer ayırmayı tercih etti. Bundan sonraki süreçte sosyal medya platformundaki sohbetler X uygulamasından yürütülecek. Ekstra uygulama kullanımına artık gerek yok.

Editörün Yorumu

X'teki fotoğraf ve video sınırının 20'ye çıkarılmasının özellikle seyahat fotoğraflarını ve videolarını paylaşanlar için çok kullanışlı olacağı kanaatindeyim. Örneğin bir tatilde çektiğiniz fotoğrafları ve videoları ayrı gönderilere dağıtmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine tek paylaşımda toplayabileceksiniz.

Markalar açısından da oldukça önemli bir yenilik olduğunu söyleyebilirim. Örneğin tanıtmak istediğiniz bir ürününüz varsa bunu farklı açılardan fotoğraflarını ve kullanım görüntülerini tek gönderide sunabileceksiniz. İyi değerlendirilirse ürün tanıtımları da hedef kitlede daha etkili olabilir.