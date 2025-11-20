Clive Barker’s Hellraiser: Revival'ın Oynanış Fragmanı Yayınlandı ve Beklediğiniz Gibi

1986 yılında yayınlanan The Hellbound Heart romanına dayandırılan Hellraiser, 1987 yılında yayınlanmıştı. Senaristliği ve yönetmenliği Clive Barker tarafından yapılan film, mistik bulmaca kutusu ile başka bir boyuttan gelen sadomazoşist Cenobites grubunun etrafında dönüyordu. Yakalığı başarı ile film serisine dönüşmesinin ardından, şimdi de Saber Interactive tarafından hem geliştirilen ve hem de yayınlanacak olan Clive Barker’s Hellraiser: Revival adındaki oyun uyarlaması çıkacak.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival'ın Oynanış Fragmanı Tüyler Ürpertiyor

Halen bir çıkış tarihi olmayan oyun için yayınlanan ilk oynanış fragmanına bakılırsa, film serisindekine benzer bir deneyim arayanlara bekledikleri verilecek. Görsel şiddet, Pinhead'in dehşet verici görüntüsü ve daha pek çok şeyi görebiliyoruz. Ayrıca bulmacalar, çatışma mekanikleri, hikayesine dair sekanslar ve platform ögeleri de ekranımıza getiriliyor.

Tek oyunculu hayatta kalma-korku oyunu olup, bizi, tahmin edebileceğiniz üzere, Pinhead ile karşı karşıya getirecek. Ünlü karakter bir kez daha Doug Bradley tarafından canlandırılacak iken, biz ise Aidan isimli bir karakterin rolüne bürüneceğiz. Hikayeye göre, Genesis Configuration adı verilen gizemli bulmaca kutusunun karanlık güçlerini kullanacak ve kız arkadaşımız Sunny’ye Labirent’teki öteki dünyanın cehenneminden kaçmasına yardım etmek durumunda olacağız.

PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştirilen oyunun senaryosu boyunca, Pinhead ile yaptığımız anlaşmamızdan sağ salim kurtulabilmek için, kutunun melun becerilerini kullanmak ve kendisine tapan yozlaşmış Cenobites tarikatı ile mücadele etmek durumunda kalacağız. Başarısızlığa uğramamız durumunda ise akıllara zarar acı çekeceğimiz söyleniyor.