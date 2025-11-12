Aşırı Korkunç Oyun Geliyor! Fragman Yayınlandı

Sony kısa süre önce State of Play etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte pek çok oyunun tanıtım videosu oyuncularla buluştu. Bunlar arasında BrokenLore: Ascend de bulunuyor. Psikolojik korku türündeki oyunun tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, BrokenLore: Ascend neler sunacak?

BrokenLore: Ascend Fragmanı

PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden BrokenLore: Ascend için bir tanıtım videosu yayınlandı. 1 dakika 50 saniye uzunluğundaki fragman, oyunun atmosferi, bölüm ve karakter tasarımları ve konusu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görünüşe göre oyun, psikolojik korku atmosferini çok başarılı şekilde yansıtacak.

BrokenLore: Ascend Nasıl Bir Oyun?

Psikolojik korku türündeki BrokenLore: Ascend, birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak. Ren ve Yui isimli iki arkadaş, Japonya'nın en yüksek gökdeleni olan Elysium Tower'a tırmanmaya çalışacak ancak bu tırmanış bir kâbusa dönüşecek. Steam'de yer alan bilgilere göre oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunacak.

BrokenLore: Ascend Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

BrokenLore: Ascend Ne Zaman Çıkacak?

En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan BrokenLore: Ascend, 2026 yılının yaz aylarında piyasaya sürülecek. Serafini Productions tarafından geliştirilen oyun PC ve PlayStation 5 platformlarına gelecek.Oyunun PC sürümü üzerinden satışa sunulacak.