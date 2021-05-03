Clubhouse Android Sürümü İçin Beta Test Süreci Başladı!

Clubhouse Android uygulaması için beta test sürecinin başladığını duyurdu. Kısa sürede çok popüler hale gelen ses tabanlı sosyal medya platformu, çok sayıda Android kullanıcısı tarafından merakla bekleniyor.

Clubhouse Android Uygulaması Ne Zaman Çıkacak?

Özellikle son zamanlarda internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başardı.

Clubhouse, şu anda Android platformunda yer almıyor. Bu sebepten ötürü Android kullanıcıları uygulamaya erişemiyor. Geliştirici ekipte yer alan Morgan Evetts, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, başarılı sosyal medya uygulamasının Android sürümünün mayıs ayında çıkacağını duyurmuştu. Yapılan yeni bir açıklama ile birlikte Android uygulaması için beta test sürecinin başladığı gün yüzüne çıktı.

Uygulamanın beta sürümünü şu anda yalnızca az sayıda kullanıcı deneyebiliyor. Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcı beta sürüme erişebilecek. Uygulama, beta süreci başarı ile tamamlandıktan sonra Google Play Store isimli uygulama mağazasına eklenecektir. Söz konusu sürümün yayımlası ile birlikte Clubhouse'un iOS platformuna özel olduğu günler geride kalacak.

Clubhouse'un kısa sürede çok popüler olmasının ardından Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere birçok uygulama, Clubhouse'a alternatif olacak bir özellik veya uygulama geliştirme yarışına girdi. Bu uygulamalar arasında Reddit, Xiaomi, LinkedIn de yer alıyor.

Clubhouse Nedir, Nasıl İndirilir?

Sohbetlerin odalarda gerçekleştiği platformda her odada bir moderatör yer alıyor. Katılımcıların odadaki rolü konuşmacı, dinleyici veya moderatör oluyor. Elbette her rolün üstlendiği farklı bir görev bulunuyor. Platformda oda açan kullanıcı moderatör rolünü üstleniyor. Moderatör, konuşmacıları ve dinleyicileri seçebiliyor.

Konuşmacı rolüne sahip olan kullanıcılar ise odada konuşma yetkisine sahiptir. Dinleyici rolündeki kullanıcıların ise konuşma yetkisi bulunmuyor. Uygulama üzerinden herhangi bir odaya girdiğinizde rolünüz varsayılan olarak dinleyici olarak belirlenir.

Clubhouse'un iOS sürümünü indirmek için aşağıda yer alan "İndir" bağlantısına tıklayın. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden ekranın sol kısmında yer alan "İndir" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz.