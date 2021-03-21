Telegram'ı Clubhouse Benzeri Uygulama Yapacak Özellikler Çıktı

Clubhouse benzeri uygulama sayısında artmaya devam ediyor. Bazı firmalar yeni bir uygulama geliştirirken bazıları ise Clubhouse özelliğini kendi uygulamalarına entegre ediyor. Telegram da Clubhouse özelliğini kendi uygulamasına entegre eden firmalar arasında yer alıyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelen yeni özellikler haberimizde.

Telegram, Clubhouse benzeri Uygulama Oldu

Son zamanlarda internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başardı. Clubhouse'un bu başarısının ardından diğer şirketler, uygulamanın özelliğini taklit etmeye başladı.

Twitter firmasının ardından Telegram da Clubhouse'u kendi platformuna entegre etti. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelen yenilikler arasında sesli sohbet kanallarındaki katılımcı sınırının kaldırılması yer alıyor. Sohbet kanallarında yöneticiler artık konuşmaları kaydedebilir. Yöneticiler, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ses dosyasına "Kayıtlı Mesajlar" bölümünden erişebilir.

Sesli sohbet kanallarında katılımcılar, tıpkı Clubhouse'ta olduğu gibi dinleyici konumunda oluyor. Dinleyici konumunda olan kullanıcılar sesli iletişim kuramıyor. Dinleyiciler, sesli iletişim kurmak istediğinde ellerini kaldırması gerekiyor. Kanalın yöneticisi, konuşmak isteyen kullanıcıya konuşmacı yetkisi verebiliyor. Ayrıca uzmanlığınız ya da ilgi alanlarınıza dair bilgi vermek için kullanabileceğiniz hakkında metni artık katılımcılar listesinde görülebilir durumda.

Genel grupların ve kanalların yöneticileri artık konuşmacılar ve dinleyiciler için ayrı davet bağlantıları oluşturabilir. Böylece yöneticiler kanala katılan konuşmacıların mikrofununu açmak zorunda kalmayacak. Buna ek olarak kullanıcılar artık kanala katılmadan önce sohbet konusunu görmelerine yardımcı olan başlıkları görebilir. Bu başlıklar isteğe bağlı olarak eklenebilir.

Kullanıcılar, son gelen güncelleme ile beraber bir sesli sohbet kanalına katılırken kişisel hesaplarıyla katılma ya da kanallarından biri olarak görünme seçeneğine sahip oldu. Ünlüler ve tanınmış kişiler, kişisel hesaplarıyla çok dikkat çekmeden bu özelliği kullanabilir.

Clubhouse son zamanlarda dünya genelinde çok popüler oldu ve Facebook gibi şirketlerin ilgisini çekmeyi başardı. Uygulama, 8 milyondan fazla indirme sayısı ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarından en çok ilgi gören sosyal medya platformlarından bir tanesi haline geldi. Bunun sonucunda ise Discord, Twitter, Instagram, Telegram gibi platformların Clubhouse benzeri özellik almasına neden oldu.