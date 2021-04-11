Clubhouse Kullanıcı Verileri Ücretsiz Yayımlandı!

Clubhouse kullanıcı verileri, bir hacker forumunda ücretsiz olarak yayımlandı. Yaşanan sızıntıdan 1,3 milyon kullanıcının etkilendiği belirtiliyor. Peki, Clubhouse kullanıcılarının hangi bilgileri sızdırıldı? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sosyal medya platformları kullanıcıların verilerini sızdırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook'un skandallarına bir yenisi daha eklenmişti. Bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı, 533 milyon kullanıcının kişisel verilerini çevrim içi olarak yayımlamıştı. Sızdırılan veriler arasında telefon numarası, isim soyisim, konum, e-posta adresi ve biyografik bilgiler yer alıyordu.

Aktarılan bilgilere göre veri sızıntısı olayından 106 ülkeden 533 milyon kullanıcı etkilenmişti. Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının telefon numarası, isim soyisim, konum ve e-posta adresi gibi bilgileri internete düşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nden 32 milyon 315 bin 282 kullanıcı etkilenirken Birleşik Krallık'tan 11 milyon, Hindistan'dan ise 6 milyon kullanıcı etkilenmişti.

Geçtiğimiz günlerde 500 milyon LinkedIn kullanıcısının da verileri bir forumda satışa çıkarılmıştı. Sızdırılan bilgiler arasında telefon numaraları, ad ve soyad, e-posta adresleri, cinsiyet, LinkedIn bağlantıları, kullanıcının diğer sosyal medya hesapları gibi bilgiler yer alıyordu.

Sızdırılan Clubhouse Kullanıcı Verileri Ücretsiz Paylaşıldı

Facebook ve LinkedIn'in ardından Clubhouse da kullanıcı bilgilerini sızdırdı. Cybernews'teki rapora göre 1,3 milyon kullanıcının bilgisini içeren SQL veri tabanı, bir hacker forumunda ücretsiz olarak yayımlandı.

Cybernews, sızdırılan veri tabanının gerçek olup olmadığını ve popüler sosyal medya platformunun sistemlerinde herhangi bir ihlal olup olmadığını teyit etmek için Clubhouse ile iletişime geçtiklerini açıkladı. Paylaşılan raporda, sosyal medya platformundan konu ile ilgili herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi.

Clubhouse Sızdırılan Bilgiler Neler?

Kullanıcı kimliği

Ad ve soyad

Fotoğraf URL'si

Kullanıcı adı

Twitter kullanıcı adı

Instagram kullanıcı adı

Takipçi sayısı

Kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı

Hesap oluşturma tarihi

Profilin davet edildiği hesabın adı

Facebook, LinkedIn ve Clubhouse gibi sosyal medya platformlarındaki veri sızıntılarından hesabınızın etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve yazıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.