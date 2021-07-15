Clubhouse Özel Mesajlaşma Özelliği Aldı

Clubhouse, özel mesajlaşma özelliği ile kullanıcıların yazı tabanlı iletişim kurabilmesine de olanak tanıyacak. Kullanıcılar, Backchannel olarak isimlendirilen yeni özellik sayesinde diğer kullanıcılara özel mesaj gönderebilecek. Yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başarmıştı.

Clubhouse'un kısa süre içinde çok popüler olmasının ardından Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere birçok uygulama, Clubhouse'a alternatif olacak bir özellik veya uygulama geliştirme yarışına girdi. Bu uygulamalar arasında Reddit, Xiaomi, LinkedIn de yer alıyor.

Uygulama, ses tabanlı olması nedeni ile diğer platformlardan sıyrılmayı başarmıştı fakat geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir gelişme, platformun yeni özellik alacağını ortaya çıkarmıştı. Şirket, "Backchannel" olarak isimlendirdiği yeni özelliği yanlışlıkla bazı kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Clubhouse, bunun üzerine yaptığı yanlışı düzelterek bazı kullanıcılar için kullanıma sunduğu özelliği kaldırmıştı.

My hat? Tipped

My mic? Flashed

My messaging? Direct.



After we unintentionally leaked their feature 5 times, here's our beloved engineering team introducing the new Clubhouse Backchannel 🥰 pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ — Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021

Clubhouse Özel Mesajlaşma Özelliği Nasıl Kullanılır?

Popüler sosyal ağ Clubhouse, resmi Twitter hesabı üzerinden Backchannel isimli mesajlaşma özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirket ayrıca yeni özelliğin nasıl kullanılacağına yönelik bir video da yayımladı.

50 saniye uzunluğundaki videoya baktığımızda yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olduğunu da görüyoruz. Backchannel, hem bire bir mesajlaşma hem de grup sohbeti sunuyor. Grup sohbetinde tıpkı

Backchannel özelliği henüz görsel ve video gönderme desteğine sahip değil. Bu sebepten ötürü Clubhouse kullanıcıları, şimdilik Backchannel üzerinden bağlantı gönderebilir fakat fotoğraf veya video gönderemez. Bu eksiklik, kullanıcı deneyimini doğrudan olumsuz olarak etkiliyor.

Clubhouse'un mesajlaşma özelliğine görsel ve video gönderme desteğinin çok yakında eklenmesi bekleniyor. Söz konusu özellikte ayrıca tanımadığınız kişilerden gelen mesajların yer alacağı mesaj istek alanı bulunacak. Bu mesajlar, siz onaylayana kadar bu alanda kalacak.

Ses tabanlı sosyal medya hizmetinin mesajlaşma özelliği alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Clubhouse'a eklenen Backchannel isimli özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.