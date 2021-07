Clubhouse Özel Mesajlaşma Özelliği Aldı

Clubhouse, özel mesajlaşma özelliği ile kullanıcıların yazı tabanlı iletişim kurabilmesine de olanak tanıyacak. Kullanıcılar, Backchannel olarak isimlendirilen yeni özellik sayesinde diğer kullanıcılara özel mesaj gönderebilecek. Yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başarmıştı.

Clubhouse'un kısa süre içinde çok popüler olmasının ardından Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere birçok uygulama, Clubhouse'a alternatif olacak bir özellik veya uygulama geliştirme yarışına girdi. Bu uygulamalar arasında Reddit, Xiaomi, LinkedIn de yer alıyor.

Uygulama, ses tabanlı olması nedeni ile diğer platformlardan sıyrılmayı başarmıştı fakat geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir gelişme, platformun yeni özellik alacağını ortaya çıkarmıştı. Şirket, "Backchannel" olarak isimlendirdiği yeni özelliği yanlışlıkla bazı kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Clubhouse, bunun üzerine yaptığı yanlışı düzelterek bazı kullanıcılar için kullanıma sunduğu özelliği kaldırmıştı.

After we unintentionally leaked their feature 5 times, here's our beloved engineering team introducing the new Clubhouse Backchannel 🥰 pic.twitter.com/3bPHeGxQaZ