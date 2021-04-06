Clubhouse Para Kazanma Dönemi Başladı!

Clubhouse para kazanma dönemi kısmen başlatıldı. İçerik oluşturucuları, yakın bir zamanda dünya çapında tüm iOS kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan biri haline gelen Clubhouse'ta sevdiği ve desteklemek istediği içerik oluşturucularına para gönderme olanağına sahip olmaya başlıyor.

Clubhouse Para Kazanma Ne Zaman Gelecek?

Clubhouse'a para gönderme özelliği ne zaman gelecek? Bu sorunun cevabını verecek yeni bir açıklamada bulunuldu. Clubhouse'un konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Clubhouse, ilk günden itibaren içerik oluşturucusunu ilk sıraya yerleştiren bir platform olma ilkesini bir yol gösterici olarak benimsemiştir. Amacımız içerik oluşturucularının topluluk ve kitle üzerinde etki oluşturmasına yardımcı olmaktır. Clubhouse büyümeye devam ederken iş modelimizi içerik oluşturucuları ile uyumlu hale getirmek, onların para kazanmalarına ve platformda başarılı olmalarına yardımcı olmak bizim için önemlidir."

Yeni özellik hakkında yaptığı açıklamada "Bugün Clubhouse'taki içerik oluşturucuları için ilk para kazanma özelliğimiz olan Ödemeler'i kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullanan Clubhouse, ödeme sisteminin küçük bir test grubu ile denenmeye başlanacağını ve Clubhouse kullanıcılarına aşamalı sunulacağını da sözlerine ekledi.

Yeni özelliğin küçük bir test grubu ile denenmesinin arkasındaki nedenin kullanıcılardan özellik ile ilgili geri bildirimler toplamak olduğunu belirten Clubhouse, özelliğin geri bildirimlere dayanarak bir süre boyunca geliştirilmeye devam edileceğini ve bu sürenin sonunda özelliğin herkesin kullanımına açılacağını ifade etti.

Clubhouse Para Gönderme Nasıl Yapılır?

Yakın bir zamanda iOS'te en çok indirilen sosyal medya uygulamalarından biri olmayı başaran Clubhouse'ta para gönderme özelliği şu şekilde çalışıyor:

Clubhouse'ta para göndermek istediğiniz kişinin profiline girin ve aşağıda yer alan para gönderme butonuna tıklayın. Bir içerik oluşturucusuna para göndermek için o kişinin özelliği etkinleştirmesi gerektiğini de unutmayın. Kullanıcıya göndermek istediğiniz para miktarını girin. Bunu ilk kez yapıyorsanız sizden kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Karşı tarafa göndermek istediğiniz paranın tamamı o kullanıcıya gidecektir. Clubhouse'un aktardığı bilgilere göre Clubhouse'un iş ortağı Stripe ödemeden küçük bir işlem ücreti tahsil etse de Clubhouse ayrıyeten herhangi miktarda kesinti yapmayacak ve karşı tarafa göndermek istediğiniz para teslim edilecektir.

Yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu tekrardan hatırlatmakta fayda var. Yukarıdaki adımlar, özellik herkese açık olarak kullanıma sunulduğunda çalışmaya başlayacak ve kullanıcılar istediği içerik oluşturucusuna bağış yapabilecektir.