Şarjı 72 Saat Giden Kulaklık Tanıtıldı! Tasarımı Çok Şık

OneOdio kısa bir süre önce güçlü özellikleriyle kullanıcıları üzmeyen kulaklığını tanıttı. Markanın yeni kulaküstü kulaklığı 72 saate kadar dayanabilen bataryası ve 40 mm dinamik sürücülerle karşımıza çıkıyor. İşte OneOdio Fusion A70 Gen 2 özellikleri ve fiyatı!

OneOdio Fusion A70 Gen 2 Özellikleri Neler?

Model: OneOdio Fusion A70 Gen 2

Tip: Kulak üstü

Tasarım: Katlanabilir

Sürücü: 40 mm dinamik

Hassasiyet: 112 dB

Kablolu Girişler: 3.5 mm ve 6.35 mm çift giriş

Kablo Güvenliği: 3.5 mm giriş için kilitli mekanizma desteği

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0

Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza destek

Kablosuz Ses Kodeği: LDAC Hi-Res Audio

Müzik Paylaşımı: SharePort özelliği

Batarya Ömrü: 72 saat

Şarj Süresi: 2 saat

Yazılım: OneOdio akıllı telefon uygulaması ile özel EQ desteği

OneOdio Fusion A70 Gen 2 Ses Özellikleri Neler?

OneOdio Fusion A70 Gen 2'de 40 mm dinamik sürücü bulunuyor. Bu değerin kulaküstü kulaklıklar için standartları karşıladığını söyleyebiliriz. Yani ürün bas seslerini güçlü, derin ve doyurucu bir şekilde kullanıcılara sunabilecek. Ek olarak uzun kullanımlarda yormayacak şekilde tasarlanan kulak pedlerine sahip olduğunu belirtelim. Bu sayede uzun süreli oyunlarda veya dizi/film izlemelerinde baş veya kulak ağrısı gibi sorunlar yaşamayacaksınız.

Ek olarak kulaklığın 112 dB hassasiyete sahip olduğu belirtiliyor. Hassasiyeti biraz daha açarsak bu değer kulaklığın cihaza gelen elektrik gücünü sese dönüştürme konusundaki verimliliğini gösteriyor. Yani OneOdio Fusion A70 Gen 2 112 dB seviyesiyle çok düşük güçte bile yüksek ses seviyelerine çıkabiliyor.

OneOdio Fusion A70 Gen 2 pil performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Pil kapasitesi paylaşılmasa da şirketin iddiasına göre ürün 72 saate kadar kullanım imkanı sunabiliyor. Kısacası tek şarjla 3 güne kadar kullanabiliyorsunuz. 0-100 arası şarjı ise 2 saatte yapabiliyorsunuz.

OneOdio Fusion A70 Gen 2 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

OneOdio Fusion A70 Gen 2 şu anda üreticisinin resmi internet sitesinde 59,99 eurodan başlayan fiyatlarla satışta. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 3.370 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde OneOdio marka kulaklık modelleri satıldığından yeni modelin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimalle dahilinde.

Editörün Yorumu

OneOdio Fusion A70 Gen 2 batarya ömrüyle ilgimi çekti. 2 saatte şarj olan bir kulaklığın bataryasının 3 güne kadar dayanması gerçekten etkileyici. Bu durum özellikle sabit bir çalışma ortamı olmayan kullanıcılar için önemli. Ben şahsen kulaküstü kulaklığımı sadece evdeyken kabloyla kullanıyorum, dışarı çıkarken kablosuz kullanmayı tercih ediyorum. Bu nedenle 3 güne kadar dayanabilen bataryası benim gibi kullanıcıların fazlasıyla işine yarayacaktır.