32.5 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Tasarımı da Çok Şık

Nothing'in uygun fiyatlı alt markası CMF, kısa bir süre önce Clip Pro isimli yeni kulaklığını tanıttı. Peki 32.5 saate kadar batarya ömrü sunan bu küpe tipi kulaklığın özellikleri neler? İşte CMF Clip Pro teknik özellikleri ve fiyatı!

CMF Clip Pro Özellikleri Neler?

Tasarım: Açık kulak (Open-ear) / Klips (Küpe) tipi

Ağırlık (Tek Kulaklık): 5.9 gram

Dayanıklılık Sertifikası: IP54 (Suya ve toza karşı dayanıklı)

Ses Sürücüsü: 10.8 mm çift manyetik dinamik sürücü

Bağlantı Teknolojisi: Bluetooth 5.4

Ek Bağlantı Özellikleri: Çift cihaz desteği, Google Quick Pair, Microsoft Quick Pair

Batarya Ömrü (Sadece Kulaklık): 10 saate kadar kesintisiz oynatma

Batarya Ömrü (Şarj Kutusuyla Toplam): 32.5 saate kadar

Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile birkaç saatlik ekstra dinleme

Şarj Kutusu Kontrolü: Akıllı kontrol kadranı (Ses ayarı, medya kontrolü, çağrı yanıtlama, eşleştirme)

Kulaklık Kontrolü: Fiziksel tuş

Kasa Yapısı: Titanyum tel çekirdekli esnek C köprüsü

CMF Clip Pro'da her bir kulaklığın ağırlığı 5.9 gram. IP54 sertifikasına sahip olan ürün bu sayede toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca küpe tipi tasarımının iç kısmında yer alan esnek titanyum tel sayesinde de farklı kulak yapılarına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

Kablosuz kulaklıkta 10.8 mm çapında manyetik dinamik sürücüler mevcut. Bu tür klipsli modellerde sürücü boyutları 10 mm ile 13 mm arasında değişiyor. CMF Clip Pro da bu standartları karşılıyor. Bu da kulaklığın sesleri ortalama bir düzeyde kullanıcıya aktardığı şeklinde yorumlanabilir.

Ürün batarya performansı konusunda da kullanıcıları üzmüyor. Kulaklıklar tek şarjla 10 saate kadar kesintisiz dinleme imkanı sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre toplam 32.5 saate kadar çıkıyor. Sadece bunlarla sınırlı değil. Sadece 10 dakikalık şarjla birkaç saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz.

CMF Clip Pro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

CMF Clip Pro'nun fiyat etiketi 99 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel dolar kuruyla 4.710 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında an itibariyla ülkemizde CMF marka kulaklıklar satışta. Bu nedenle Clip Pro'nun da önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

CMF Clip Pro klasik kablosuz kulaklıklardan sıkılanlar için ideal bir seçenek. Küpe benzeri klipsli tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Özelliklerinin ise bu tür bir kulaklığa göre ideal olduğunu söyleyebilirim. Kısacası bu modelden aşırı büyük beklentileriniz olmamalı. Eğer bu düşünceyle satın alırsanız ürün sizi hayal kırıklığına uğratmaz.