Çok Şık Tasarıma Sahip Kablosuz Kulaklık Tanıtıldı: Fiyatı da Ucuz!

Machenike kısa bir süre önce şık tasarımıyla ve güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken TH66 isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Peki markanın yeni modeli kullanıcılara neler sunuyor? İşte Machenike TH66 özellikleri ve fiyatı!

Machenike TH66 Özellikleri Neler?

Sürücü: 10 mm dinamik sürücü

Tasarım: Kulak içi, şeffaf gövde detaylı makine esintili yapı

Gürültü Engelleme: 28 desibele kadar aktif gürültü engelleme (ANC) ve yapay zeka destekli rüzgar bastırma

Bluetooth Sürümü: Bluetooth 6.0

Bağlantı Özellikleri: Çift cihaz eşleştirme desteği

Oyun Modu: 40 milisaniye düşük gecikme ve özel FPS ses ayarı

Dayanıklılık: IPX5 su ve ter geçirmezlik

Kullanım Süresi: Tek şarjla 7 saate kadar

Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar dinleme

Kontrol: Dokunmatik yüzey kontrolleri

Ağırlık: 4.4 gram (her bir kulaklık için)

Machenike TH66 Ses Özellikleri Neler?

Machenike TH66'da 10 mm özel dinamik sürücüler mevcut. Bunu biraz daha açarsak bu tür kablosuz kulaklıklarda genellikle 6 ila 12 mm aralığında sürücüler bulunuyor. Bu da Machenike TH66'nın standartları karşıladığı şeklinde yorumlanabilir. Ek olarak 28 desibele kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Yani müzik dinlerken dış sesleri 28 desibele kadar azaltabiliyor.

Üründe bunun yanı sıra yapay zeka destekli rüzgar engelleme sistemi mevcut. Bu sayede telefon görüşmeleri sırasında sesiniz karşı tarafa sıkıntısız bir şekilde iletiliyor. Bluetooth 6.0 teknolojisi sayesinde ise herhangi bir kopma veya gecikme gibi bir sorun yaşamıyorsunuz.

Machenike TH66 Batarya Özellikleri Neler?

Machenike TH66'nın batarya kapasitesiyle ilgili net bir bilgi yok. Ancak paylaşılan verilere göre kulaklık tek şarjla 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca sadece 10 dakikalık şarjla 2 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Bu da uygun fiyatlı bir kulaklık için son derece etkileyici bir detay diyebiliriz.

Machenike TH66 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Machenike TH66'nın fiyat etiketi 149 yuan olarak açıklandı. Bu da güncel kurla 1.046 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde Machenike'e ait kulaklık modelleri satılıyor. Bu kapsamda Machenike TH66'nın ilerleyen dönemlerde ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

1.000 TL civarında bir fiyata sahip Machenike TH66'nın teknik özelliklerini gerçekten beğendim. Gerek aktif gürültü engelleme özelliği gerekse 7 saate kadar kullanım imkanı sunan bataryası bence bu fiyat seviyesi için fazlasıyla yeterli. Ses kalitesinin de çok fazla üzmeyeceğini düşünüyorum. Kısacası düşük fiyata yüksek performans sunan bir kablosuz kulaklık demek mümkün.