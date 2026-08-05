Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) taraıfndan paylaşılan raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Rapora göre MINI'nin bir otomobili zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Cupra ve Jeep dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de Temmuz 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?

Sıra No Otomobil Adı Temmuz Satış Adedi Ocak-Temmuz Satış Adedi Fiyatı 1 Mini Countryman 1.222 8.238 3.780.100 TL 2 BMW X1 543 4.818 5.469.400 TL 3 Volvo EX30 806 4.229 3.619.314 TL 4 Cupra Formentor 478 3.295 2.750.000 TL 5 Jeep Compass 704 3.201 2.794.000 TL 6 BMW 3 Serisi 214 3.133 5.648.100 TL 7 Mercedes-Benz E Serisi 357 2.252 8.349.000 TL 8 BMW 5 Serisi 503 2.080 8.569.600 TL 9 Audi Q2 6 2.072 3.636.983 TL 10 Mercedes-Benz GLB 372 2.055 4.350.000 TL

Mini Countryman, Temmuz ayında 1.222 satış adedi, Ocak ve Temmuz ayları arasında ise 8.238 satış adedine ulaştı. Bu otomobilin güncel fiyatı henüz açıklanmadı. Bu otomobili BMW X1 takip etti. X1 geçtiğimiz ay 543 adet, Ocak-Temmuz döneminde ise 4.818 adet satıldı. Bu araba 3 milyon 780 bin 100 TL'ye satılıyor.

Volvo EX30 Temmuz ayında 806, Ocak ve Temmuz ayları arasında ise 4.229 satış adedine ulaştı. Bu araba 3 milyon 619 bin 314 TL'ye satılıyor. Cupra Formentor'un Temmuz ayında 478 adet, Ocak-Temmuz 2026 döneminde ise 3.295 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 2 milyon 750 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Beşinci sırada ise Jeep Compass konumlandı. Bu araba geçtiğimiz ay 704, Ocak-Temmuz döneminde ise 3 bin 201 adet satıldı. Otomobil 2 milyon 794 bin TL'ye satılıyor. Altıncı sırada BMW 3 Serisi bulunuyor. Bu otomobil Temmuz ayında 214, Ocak-Temmuz aylarında 3 bin 133 satış adedine ulaştı. Bu araba ise 5 milyon 648 bin 100 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?

Sıra No Marka Adı Temmuz Satış Adedi Ocak-Temmuz Satış Adedi 1 Mercedes-Benz 2.537 14.922 2 BMW 1.782 13.167 3 Volvo 1.550 10.173 4 Audi 1.184 9.933 5 MINI 1.235 8.378 6 Jeep 820 5.067 7 Cupra 580 4.207 8 Land Rover 89 810 9 Porsche 164 752 10 Alfa Romeo 66 698

Türkiye'de Temmuz ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2 bin 537 adet, Ocak-Temmuz 2026 döneminde ise 14 bin 922 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının Temmuz ayında 1.782 adet, Ocak ve Temmuz ayları arasında ise 13 bin 167 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Volvo, geçtiğimiz ay 1.550 adet, Ocak ve Temmuz ayları arasında ise 10 bin 173 adet lüks otomobil sattı. Audi'nin Temmuz ayında 1.184 adet, Ocak-Temmuz 2026 döneminde ise 9 bin 933 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca MINI, Jeep, Cupra, Land Rover, Alfa Romeo Porsche dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Editörün Yorumu

En çok satılan SUV otomobiller listesini göz önünde bulundurduğumda MINI Countryman'in çok sevildiğini söyleyebilirim. Haziran ayında 1.459 satış adedi ile zirvede yer alan Countryman, bu başarısını Temmuz ayında da devam ettirdi. Haziran ayında 838 satış adedi ile ikinci sırada yer alan BMW X1 ise Temmuz ayında da ikinci sırada konumlandı. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 543 adet satıldığı açıklandı.