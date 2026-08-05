Ekranlı Şarj Kutusuna Sahip Kulaklık Tanıtıldı! 50 Saat Pil Ömrü Var

Lava, özellikle şarj kutusu ile mevcut çoğu kulaklıktan ayrılan yeni modeli Probuds Xplore 25° adlı modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Üzerinde bir ekranın yer aldığı şarj kutusuna sahip kulaklık, günlük kullanım için ideal özelliklerle birlikte geliyor. Bu cihazda kullanıcıları düşük gecikme modu ve çok daha fazlası karşılıyor.

Lava Probuds Xplore 25'in Özellikleri Neler?

Ekran: 1,69 inç TFT renkli ekranlı şarj kutusu.

1,69 inç TFT renkli ekranlı şarj kutusu. Sürücü: 10 mm dinamik sürücüler.

10 mm dinamik sürücüler. Mikrofon: Çevresel gürültü engelleme destekli dört mikrofon.

Çevresel gürültü engelleme destekli dört mikrofon. Gecikme: 35 ms düşük gecikme modu.

35 ms düşük gecikme modu. Bağlantı: Bluetooth 5.3.

Bluetooth 5.3. Aynı Anda Birden Fazla Cihaza Bağlanma: Destekliyor.

Destekliyor. Dayanıklılık: IPX4 (Su sıçramasına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık).

IPX4 (Su sıçramasına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık). Batarya: Şarj kutusuyla toplamda 50 saate kadar kullanım.

Şarj kutusuyla toplamda 50 saate kadar kullanım. Hızlı Şarj: 10 dakika şarj ile 4 saat kullanım.

10 dakika şarj ile 4 saat kullanım. Renkler: Siyah, gri ve beyaz

Lava Probuds Xplore 25'in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Kulaklık, şarj kutusuyla beraber toplamda 50 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu değer özellikle günlük kullanımda birkaç gün boyunca şarj kutusunun pilinin gidebileceğini gösteriyor. Ayrıca 10 dakikalık şarj işlemi ile 4 saate kadar müzik dinleme imkânı elde edebildiğinizi de not düşelim.

Lava Probuds Xplore 25 Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile gelmiyor. Bunun yerine çevresel gürültü engelleme (ENC) teknolojisine sahip. ANC'den farklı olarak dinlerken değil, konuşurken arka plandaki gürültüyü bastırıyor. Telefon görüşmesi yaparken karşı taraf sizi daha net bir şekilde duyabiliyor. Bu da bir sözü sürekli tekrarlamak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

Lava Probuds Xplore 25'in Ekranı Neler Sunuyor?

Lava Probuds Xplore 25°, çoğu kablosuz kulaklıkta olmayan bir özellikle geliyor: 1,69 inç boyutunda TFT ekranlı bir şarj kutusu. Bu ekran üzerinden sol ve sağ kulaklığın şarj seviyesi, şarj kutusunun şarj seviyesi ve saat gibi temel bilgileri kontrol edebiliyorsunuz. Böylelikle her bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda akıllı telefonunuza bakma gibi bir gereksiniminiz olmuyor.

Lava Probuds Xplore 25'in Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen Lava Probuds Xplore 25° için 1.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 999 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 2 bin 250 TL civarında olabilir.

Lava Probuds Xplore 25'in Türkiye'de Satılacak mı?

Lava, Türkiye'de aktif bir marka değil. O yüzden Lava Probuds Xplore 25'in de Türkiye'deki kullanıcılarla "doğrudan" buluşma ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Fakat maliyeti oldukça uygun olduğu için ithalatçı garantili olarak getirilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığının, planların değişebileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Lava Probuds Xplore 25°, bana göre müzik dinleme ve ara sıra oyun oynayanlar için ideal özelliklere sahip bir kulaklık. Fiyatı çok yüksek değil. Ekranlı şarj kutusu gibi özelliklere rağmen hemen hemen her bütçeye uygun olduğunu söyleyebilirim. Aşırı yüksek pil ömrü bulunmasa da genel kullanıcı kitlesinin beklentilerini kesinlikle karşılayacaktır.