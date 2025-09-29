CMF'den Bütçe Dostu Kulaklık! 100 Saat Pil Ömrü Sunuyor

CMF Headphone Pro tanıtıldı. Yeni kulaküstü kulaklık, son derece şık bir tasarıma sahip. Birçok farklı renk seçeneği sayesinde size en çok yakışan tonu kullanma imkânı elde ediyorsunuz. Ayrıca birçok gelişmiş özelliği sayesinde inanılmaz bir deneyime kavuşuyorsunuz. Üstelik fiyat açısından da oldukça önemli bir avantaj sunuyor.

CMF Headphone Pro'nun Özellikleri Neler?

CMF Headphone Pro'da köşeli tasarım yerine yuvarlak bir tasarım tercih edildi. Ayrıca koyu gri, açık gri ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Değiştirilebilir kulak süngerleri, kulaklarınızı tamamen sarıyor ve sıkma gibi sorunlara yol açmıyor. Ayrıca dışarıdan gelen sesleri de minimum seviyeye indiriyor.

Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olan kulaküstü kulaklık, gürültü seviyesini ortama göre indirerek sadece odaklanmak istediğiniz sese yoğunlaşmanızı sağlıyor. Bu da size zengin bir ses deneyimi elde etme konusunda yardımcı oluyor. Dışarıdan gelen seslerden etkilenmiyorsunuz, bir müzik dinliyorsanız tüm ritmi hissedebiliyorsunuz. Kısacası tamamen deneyime odaklanıyorsunuz.

ANC özelliğinin pil ömrü üzerinde etkisi olduğunu belirtmek gerekiyor. Kulaklık, ANC kapalıyken 100 saate kadar kullanım imkânı tanıyor. ANC açıkken ise bu süre 50 saate kadar düşüyor. Ayrıca 5 dakikalık bir şarjın dahi size 4 saate kadar dinleme süresi sunduğu belirtiliyor. USB-C bağlantısı üzerinden telefonla da şarj edilebildiğini belirtelim.

CMF Headphone Pro'da yuvarlak bir güç / Bluetooth butonu ve Nothing X uygulamasını kullanarak işlev atayabileceğiniz bir düğme mevcut. Ayrıca ses seviyesini ayarlayabileceğiniz, çalan şarkıları kontrol edebileceğiniz işlevsel bir kontrol halkası da bulunuyor.

CMF Headphone Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

CMF Headphone Pro için 99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Başlangıçta Avrupa'da satışa sunulan yeni kulaküstü kulaklığın yakında diğer bölgelerde de satışa sunulacağı belirtildi. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nothing Headphone 1 içinse 299 dolar fiyat etiketi belirlenmişti.