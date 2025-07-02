Nothing'den 80 Saat Pil Ömrü Sunan Sıra Dışı Kulaklık! Fiyatı Şaşırttı

Nothing, kısa süre önce Phone (3) isimli amiral gemisini ve Headphone (1) isimli kulak üstü kulaklığı tanıttı. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan kulaklık uzun pil ömrü ve gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Nothing Headphone (1) Özellikleri

Nothing'in ilk kulak üstü kulaklık modeli Headphone (1), 40 mm dinamik sürücüye sahip. KEF iş birliği ile geliştirilen kulaklıkta gerçek zamanlı uyarlanabilir aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaflık modu bulunuyor. ANC ve şeffaflık modu arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Kulaklıkta düşük gecikme modu da mevcut. Bu mod, oyun oynarken önemli bir avantaj sağlayacak. Dört adet mikrofona sahip olan Headphone 1'de arka plan gürültüsünü minimum seviyeye indirerek sesin karşı tarafa net gitmesine yardım eden AI destekli Clear Voice teknolojisi bulunuyor.

1.040 mAh batarya kapasitesine sahip kulaklık ANC kapalıyken 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği etkinken 35 saat pil ömrü elde ediliyor. 5 dakikalık bir şarj ile ANC kapalıyken 5 saate kadar kullanım imkânı sunuyor.

Kulaklığın üzerinde bulunan butonlar aracılığıyla aramaları yanıtlama, bir sonraki şarkıya geçme, sesi duraklatma dahil çeşitli işlemler yapılabiliyor. Gelişmiş EQ desteği sunan kulaklıkta IP52 sertifikası da yer alıyor. Bu sertifika, kulaklığın su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

329 gram ağırlığındaki kulaklıkta çift bağlantı desteği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde iki cihaz arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Peki, Nothing'in yeni kulaklığının fiyatı ne kadar?

Nothing Headphone (1) Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Nothing Headphone (1) için 299 dolar (11.914 TL) fiyat etiketi belirlendi.