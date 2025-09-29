Philips’ten Çok Ucuz Bluetooth Kulaklık! Bu Fiyata Çok Satar

Çeşitli elektronik ürünleriyle tanınan Philips, kablosuz kulaklık pazarında da aktif rol oynuyor. Bu alandaki payını büyütmeyi hedefleyen şirket, şimdi de TAT1269 adını taşıyan yeni kulak içi kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Peki bu kulaklık kullanıcılara neler sunuyor? İşte Philips TAT1269 teknik özellikleri ve fiyatı...

Philips TAT1269 Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu kulaklıklar arasına giren Philips TAT1269, kompakt tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle öne çıkıyor. 13 mm kompozit sürücüler sayesinde net tizler ve derin bas sunarken, Bluetooth 5.4 bağlantısı ile destekleniyor. Ayrıca IPX5 suya dayanıklılık sertifikası ile ter ve suya karşı dayanıklı. Buna göre spor ve açık hava kullanımı için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Tek şarjla 40 saate kadar, 10 dakikalık hızlı şarj ile 100 dakikalık kullanım sunan kulaklıkta dokunmatik kontroller, yerleşik mikrofon ve sesli asistan desteği ile eller serbest yönetim mümkün. Bununula birlikte LED göstergeler, otomatik kapanma ve düşük pil uyarıları gibi özellikler de mevcut.

Philips TAT1269 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Sürücü: 13 mm kompozit

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Suya Dayanıklılık: IPX5

Pil Ömrü: Tek şarjla 40 saat

Hızlı Şarj: 10 dakikada 100 dakika kullanım

Kontroller: Dokunmatik

Mikrofon: Yerleşik

Sesli Asistan: Var

Göstergeler: LED göstergeler

Ek Özellikler: Otomatik kapanma, düşük pil uyarısı

Renk Seçenekleri: Mat siyah, parlak beyaz

Mat siyah ve parlak beyaz renk seçeneklerine sahip olan Philips TAT1269 kulaklığın fiyatı ise 22 dolar olarak açıklandı. Bu, yaklaşık 900 TL'ye tekabül ediyor. Tabii buna vergilerin dahil edilmediğini söyleyelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Philips TAT1269 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında buluşalım.