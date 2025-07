Nothing'den Uygun Fiyatlı Akıllı Saat! 13 Günlük Pil Ömrü ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda sıra dışı tasarıma sahip kulak üstü kulaklık Nothing Headphone 1'i duyuran Nothing, kısa süre önce yeni bir akıllı saat tanıttı. CMF Watch 3 Pro olarak isimlendirilen akıllı saat 13 günlük pil ömrüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

CMF Watch 3 Pro Özellikleri

1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan CMF Watch 3 Pro, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 pikse lçzöünürlük, 326 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 650 nite kadar parlaklık sunuyor.

350 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı saat standart kullanımda 13 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, yoğun kullanımda 10 güne kadar düşüyor. Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliği etkinken yoğun kullanımda 4,5 güne kadar pilö mrü elde ediliyor.

120'den fazla saat yüzü ile birlikte gelen Watch 3 Pro'da kalp atış hızı ölçümü, kalp atış hızı takibi, stres izleme, uyku takibi dahil çeşitli sağlık özellikleri bulunuyor. Saat üzerinden ayrıca gün içerisinde katedilen mesafe ve yakılan kalori miktarı gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.

Saatin 130'dan fazla spor modu içerdiğini de belirtelim. Saat üzerinden yapılan sesli görüşmeler için yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde sesin karşı tarafa net şekilde gitmesi sağlanıyor.

51 gram ağırlığındaki CMF Watch 3 Pro'da IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, akıllı saatin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, Nothing'in yeni akıllı saati CMF Watch 3 Pro'nun fiyatı ne kadar?

CMF Watch 3 Pro Fiyatı

CMF Watch 3 Pro için 99 dolar (4 bin TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı saatin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.