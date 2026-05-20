Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! Unisoc İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Itel, A100 Pro'yu tanıttı. Böylece telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca 90Hz yenileme hızına da sahip.

Itel A100 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T7100

Unisoc T7100 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 10W

10W İşletim Sistemi: Android 15 Go Edition

Itel A100 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada Itel A100'de 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Itel A100 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Subway Surfers City, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Unisoc T7100 daha önce Itel Zeno 100, Itel A100C ve Itel Zeno 20 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Itel A100'de ise Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

Itel A100 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie yapmak gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Itel A100'de 8 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Itel A100 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Itel S23 satılıyor ancak Itel A100 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda A100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Itel A100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Itel A100 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Itel A100 Pro için 95 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 330 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Itel A100 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Öte yandan 5000 mAh batarya kapasitesi için 10W şarj hızı da çok düşük. Bu nedenle telefonun şarj olması için uzun süre beklemek gerekecektir. Bence şarj hızı en az 25W olmalıydı. Bunların yanı sıra telefonun Temple Run gibi basit mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.