Xiaomi'den 144Hz Ekranlı 6 Bin TL'lik Telefon! 7000 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında 120Hz ekranlı ucuz telefon Redmi 14C'yi duyuran Xiaomi, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi 15 5G isimli telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon uygun fiyata dev batarya ve yüksek yenileme hızı sunacak.

Redmi 15 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre telefon gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcsiinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Redmi 15 5G modelinde 8 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekler bulunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon, dev batarya sayesinde uzun süre boyunca şarj işlemine gerek olmadan kullanılabilecek.

NFC teknolojisini destekleyecek telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi 15 5G, FHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Redmi 15 5G'de IP64 sertifikası da bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Redmi 15 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

Redmi 15 5G'nin 165 dolar (6.675 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.