Gelecekten Gelen Kola: Coca-Cola, Yapay Zekâ ile Yeni Bir Gazlı İçecek Üretti!

Yıllardır herkesin severek tükettiği Coca-Cola ürünlerine bir yenisi daha ekleniyor. Şirketten yapılan basın açıklamasına göre artık Coca-Cola da yapay zekâ kervanına katılıyor.

Coca-Cola, "gelecekten gelen içecek" sloganıyla tanıttığı yeni gazlı içeceğinin adını ve özelliklerini açıkladı. İçeceğin ortaya çıkış şekli de tüketicilerin ilgisini çekti.

Nerede Satılacak?

Y3000 ismi verilen yeni içeceğin ABD başta olmak üzere Kanada, Çin, Avrupa ve Afrika gibi belirli pazarlarda satışa sunulacağı açıklandı. Sınırlı sayıda üretilen Y3000, yapay zekâdan alınan öngörüler ile ortaya çıktı.

İçeceğe Y3000 isminin verilmesinin bir sebebi var. Coca-Cola, 3000 yılında bile tüm dünyada hâlâ çok sevilen bir marka olacağına inanıyor. Tüketicilerin çok ileri yıllarda bile koladan vazgeçemeyeceklerine bir vurgu yapılıyor.

Şirket yöneticisi Oana Vlad, konu hakkında şunları söyledi:

"Coca-Cola’nın 3000 yılında da bugün olduğu kadar güncel ve ferahlatıcı olacağını umuyoruz, bu nedenle gelecekten gelen bir kolanın tadının nasıl olabileceğini keşfetmek için kendimize meydan okuduk. Coca-Cola’nın yarının getireceğine inandığı şeylerin canlandırıcı bir ifadesi için insan zekâsını ve yapay zekâyı bilinçli olarak bir araya getirdik."

Sıfır şeker ile üretildiği söylenen içeceğin fütüristik bir lezzet anlayışıyla meydana geldiği belirtildi. En az kendisi kadar ilginç ambalajı ile dikkatleri üstüne çeken Y3000, Coca-Cola'nın yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

Peki siz Coca-Cola'nın yeni içeceğini tatmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki bölümden paylaşmayı unutmayın.