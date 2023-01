Bu da Oldu: Coca-Cola Yakında Akıllı Telefon Piyasaya Sürecek!

"Beklenmedik markaların tuhaf telefonları" listesine son eklenen marka olmayı isteyen Coca-Cola, köklü bir akıllı telefon üreticisi ile yeni bir ortaklığa hazırlanıyor gibi görünüyor.

Coca-Cola'ya ait olduğu iddia edilen internette yayılan bir render, çift kamera kurulumunu ve ikonik gazlı içecek şirketinin logosunu ve kırmızı rengi gözler önüne seriyor.

Hepsi akıllı telefon markası olan toplam 8 hesabı takip eden gerçek bir Colaphone Global Twitter hesabı açıldı. Söylentilere göre bahsi geçen Coca-Cola telefonunun, standart Realme 10 modeli olma ihtimali güçlü. Bildiğiniz üzere şirket bazen markalarla iş birliği kapsamında telefonunu yeniden markalayarak satışa sunuyor.

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w