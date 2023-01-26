Bu da Oldu: Coca-Cola Yakında Akıllı Telefon Piyasaya Sürecek!

"Beklenmedik markaların tuhaf telefonları" listesine son eklenen marka olmayı isteyen Coca-Cola, köklü bir akıllı telefon üreticisi ile yeni bir ortaklığa hazırlanıyor gibi görünüyor.

Coca-Cola'ya ait olduğu iddia edilen internette yayılan bir render, çift kamera kurulumunu ve ikonik gazlı içecek şirketinin logosunu ve kırmızı rengi gözler önüne seriyor.

Hepsi akıllı telefon markası olan toplam 8 hesabı takip eden gerçek bir Colaphone Global Twitter hesabı açıldı. Söylentilere göre bahsi geçen Coca-Cola telefonunun, standart Realme 10 modeli olma ihtimali güçlü. Bildiğiniz üzere şirket bazen markalarla iş birliği kapsamında telefonunu yeniden markalayarak satışa sunuyor.

Coca-Cola Telefonunun Özellikleri Neler?

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w — Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023

Sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma'ya göre Coca-Cola markalı telefon bu çeyrekte piyasaya sürülecek. Mukul Sharma da Coca-Cola'nın bu telefonu piyasaya sürmek için telefon üretmeye daha alışkın olan şirketle birlikte çalıştığını belirtiyor.

Eğer iddialar doğruysa ve Coca-Cola'nın piyasaya süreceği telefon Realme 10'un yeniden markalanmış hâliyse telefonun 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olmasını bekleyebiliriz. MediaTek Helio G99 işlemci bulunan telefonda, 8 GB RAM yer alıyor. Kamera noktasında ise arka kamerada kullanıcıları 50MP kamera karşılarken, selfie kamerasında ise 16MP'lık bir kamera bulunuyor. Diğer özellikler arasında USB-C şarj, 4G hücresel bağlantı ve 33W SuperVOOC destekli 5,000 mAh pil yer alıyor.

Peki sizin Coca-Cola'nın telefonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.