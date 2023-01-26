Bu da Oldu: Coca-Cola Yakında Akıllı Telefon Piyasaya Sürecek!
Daha önce de sektörden bağımsız markaların akıllı telefon pazarına girdiğini görmüştük. Görünüşe göre bu kervana yakında Coca-Cola da katılıyor.
"Beklenmedik markaların tuhaf telefonları" listesine son eklenen marka olmayı isteyen Coca-Cola, köklü bir akıllı telefon üreticisi ile yeni bir ortaklığa hazırlanıyor gibi görünüyor.
Coca-Cola'ya ait olduğu iddia edilen internette yayılan bir render, çift kamera kurulumunu ve ikonik gazlı içecek şirketinin logosunu ve kırmızı rengi gözler önüne seriyor.
Hepsi akıllı telefon markası olan toplam 8 hesabı takip eden gerçek bir Colaphone Global Twitter hesabı açıldı. Söylentilere göre bahsi geçen Coca-Cola telefonunun, standart Realme 10 modeli olma ihtimali güçlü. Bildiğiniz üzere şirket bazen markalarla iş birliği kapsamında telefonunu yeniden markalayarak satışa sunuyor.
Coca-Cola Telefonunun Özellikleri Neler?
[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍— Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023
Can confirm that the device is launching this quarter in India.
Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.
Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w
Sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma'ya göre Coca-Cola markalı telefon bu çeyrekte piyasaya sürülecek. Mukul Sharma da Coca-Cola'nın bu telefonu piyasaya sürmek için telefon üretmeye daha alışkın olan şirketle birlikte çalıştığını belirtiyor.
Eğer iddialar doğruysa ve Coca-Cola'nın piyasaya süreceği telefon Realme 10'un yeniden markalanmış hâliyse telefonun 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olmasını bekleyebiliriz. MediaTek Helio G99 işlemci bulunan telefonda, 8 GB RAM yer alıyor. Kamera noktasında ise arka kamerada kullanıcıları 50MP kamera karşılarken, selfie kamerasında ise 16MP'lık bir kamera bulunuyor. Diğer özellikler arasında USB-C şarj, 4G hücresel bağlantı ve 33W SuperVOOC destekli 5,000 mAh pil yer alıyor.
Peki sizin Coca-Cola'nın telefonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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Markaların farklı sektörlere girip müşteri potansiyelini artırmalarını görmeye hepimiz alışkınız ancak bazı projeler, özellikle de iki farklı sektörün birleşmesi sonucu oluşunca garipsenebiliyor ve bu noktada işin kalitesinden çok yapılan reklam konu oluyor.
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