OpenAI'dan Çocuklar İçin Yeni Adım: Aile Dostu ChatGPT Geliyor!

OpenAI, yapay zekanın eğlenceli ve faydalı yönlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyerek kişiye özel ChatGPT mağazasını duyurdu. Şirket, özellikle çocuk ve gençlere yönelik güvenli yapay zeka deneyimi sunmak amacıyla aile dostu ChatGPT versiyonları oluşturacak.

Bu projede, çocukların yapay zekayı güvenli bir şekilde kullanmalarını teşvik etmek için Common Sense Media ile iş birliği yapılacağı açıklandı. OpenAI CEO'su Sam Altman, yeni projelerinin gençler ve eğitim alanında sorumlu bir şekilde kullanılması için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Altman, kişiselleştirilmiş yapay zeka modellerinin gelecekte gençler ve yetişkinler arasında yaygınlaşacağı bir dünya vizyonlarını paylaştı ve özellikle eğitim amaçlı kullanılan bu dil modellerinin bilgi edinme süreçlerine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Common Sense Media CEO'su Jim Steyer ise çocuklar, eğitimciler ve ebeveynlere yönelik yapay zeka rehberlikleri ve eğitim materyalleri oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Steyer, bu çabaların başarılı olması durumunda teknolojinin olası olumsuz etkilerinden kaçınılabileceğini belirtti.

Common Sense'in araştırdığı konulardan biri, yapay zekanın gençler arasında öğrenme isteğini artırıp artırmadığı, insan haklarına ve çocuk haklarına saygı gösterip göstermediği ve teknolojinin yanlış bilgilerin yayılmasına katkı sağlayıp sağlamadığıdır.