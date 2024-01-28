Skoda Araçlarına ChatGPT ile Sesli Asistan Laura'yı Entegre Ediyor!

Skoda, yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek, yapay zeka tabanlı chatbot ChatGPT'yi Laura sesli asistanıyla entegre ediyor. MEB GP ve MQB EVO platformlarına sahip Škoda modelleri, bu özellikten faydalanan ilk araçlar olacak.

Cerence adlı teknoloji ortağı tarafından geliştirilen ve ChatGPT entegrasyonunu sunan bu sistem, kullanıcılara geniş bir yapay zeka veritabanına erişim imkanı tanıyacak.

Sürüş sırasında içerik okuma gibi özelliklere sahip olan bu sistem aynı zamanda kişisel verilerin ve araç bilgilerinin güvenliğini sağlamak adına geliştirilmiştir. Skoda'nın bu teknolojik entegrasyonu, otomotiv sektöründe benzersiz bir özellik sunarak dikkat çekiyor.

Škoda, 2024'ün ortasından itibaren Laura sesli asistanını daha fazla modeline entegre etmeye başlayacak. İlk olarak Škoda Enyaq'ın belirli versiyonları, yeni nesil Škoda Superb ve Kodiaq ile yeni Škoda Octavia'da bu özellik sunulacak.

Yeni sistem, Laura sesli asistanıyla birlikte, önceki sesli komutları aşan çeşitli yeni yetenekler getirecek. Laura sesli asistan, bilgi-eğlence sistemi, navigasyon ve klima kontrolü gibi işlevler için kullanılabilecek, ayrıca genel bilgi sorularına cevap verebilecek.

Gelecekte yapay zeka, sürekli olarak gelişen yetenekleriyle daha karmaşık sorulara ek bilgiler sağlayabilecek. Bu sayede sürücüler, daha sezgisel bir dilde etkileşim kurarak araca özgü bilgileri alabilecek ve sürüş sırasında daha güvenli bir ortam sağlanacak.