Araştırma: 15 Yaşındaki Çocuklar Kripto Zengini Olmak İstiyor

Çocuklar kripto zengini olmak istiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen son araştırmalar, gençler ile kripto para birimleri arasındaki sıkı bağı gösteriyor.

ABD Bankası The Wells Fargo tarafından yürütülen yeni bir araştırmada kripto paraların çocuklar üzerindeki etkisi incelendi. Araştırmada, kripto paralar üzerinden zengin olma hayalinin 15 yaşa düştüğünü görülmesi dikkat çekti.

Araştırma dahilinde Türkiye'deki gençler de ele alındı. Çok sayıda üniversite öğrencisi, yüksek öğretim için verilen kredi ve burslarını, ailesinin gönderdiği parayı ve hatta cebinde kalan az miktarda harçlığını bile büyük umutlarla kripto paralara yatırıyor.

Bu durumu değerlendiren uzmanlar ise gençlere bazı uyarılarda bulundu.

Çocuklar kripto milyoneri olmak istiyor

ODTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, "Kampüs içinde birkaç öğrencimin çok iyi para kazandığına bizzat şahit oldum. Hatta maddi durumu iyi olmayan bir öğrencim bir gün okula lüks bir arabayla geldi" dedi.

"Kripto paradaki en önemli nokta genç neslin teknoloji kullanımı konusundaki özgüveni. Gelişimsel özellik olarak 15-30 arası yaş grubu risk almaya daha açık. Y kuşağının kripto para borsası karşısındaki tutumu, "ben bir deneyeyim" şeklinde oluyor. Genç yaştaki benim başıma bir şey gelmez inancı da risk alma cesaretini artırıyor."

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ise kripto paraları yasaklayarak bu yatırımların önüne geçilemeyeceğini söyledi. "Kredi kartı zorunluluğu olduğu için kripto para borsasında işlem yapacak kişinin en az 18 yaşında olması gerekiyor." dedi ve şöyle devam etti: