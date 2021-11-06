Araştırma: 15 Yaşındaki Çocuklar Kripto Zengini Olmak İstiyor
Çocuklar kripto milyoneri olmak istiyor. Yeni yapılan araştırmalar ergenlik çağındaki çocukların kriptoya merakını ortaya koydu.
Çocuklar kripto zengini olmak istiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen son araştırmalar, gençler ile kripto para birimleri arasındaki sıkı bağı gösteriyor.
ABD Bankası The Wells Fargo tarafından yürütülen yeni bir araştırmada kripto paraların çocuklar üzerindeki etkisi incelendi. Araştırmada, kripto paralar üzerinden zengin olma hayalinin 15 yaşa düştüğünü görülmesi dikkat çekti.
Araştırma dahilinde Türkiye'deki gençler de ele alındı. Çok sayıda üniversite öğrencisi, yüksek öğretim için verilen kredi ve burslarını, ailesinin gönderdiği parayı ve hatta cebinde kalan az miktarda harçlığını bile büyük umutlarla kripto paralara yatırıyor.
Bu durumu değerlendiren uzmanlar ise gençlere bazı uyarılarda bulundu.
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Çocuklar kripto milyoneri olmak istiyor
ODTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, "Kampüs içinde birkaç öğrencimin çok iyi para kazandığına bizzat şahit oldum. Hatta maddi durumu iyi olmayan bir öğrencim bir gün okula lüks bir arabayla geldi" dedi.
"Kripto paradaki en önemli nokta genç neslin teknoloji kullanımı konusundaki özgüveni. Gelişimsel özellik olarak 15-30 arası yaş grubu risk almaya daha açık. Y kuşağının kripto para borsası karşısındaki tutumu, "ben bir deneyeyim" şeklinde oluyor. Genç yaştaki benim başıma bir şey gelmez inancı da risk alma cesaretini artırıyor."
Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ise kripto paraları yasaklayarak bu yatırımların önüne geçilemeyeceğini söyledi. "Kredi kartı zorunluluğu olduğu için kripto para borsasında işlem yapacak kişinin en az 18 yaşında olması gerekiyor." dedi ve şöyle devam etti:
"İşte bu yüzden gençleri bilinçlendirmek gerekiyor. Gençler neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeden kripto para denizine dalıyorlar. Kripto paraları yasaklayalım diyemeyiz. Gençlerin bundan korunması için etik ve ahlaki bilincin de geliştirilmesi gerek.
Dolar, altın gibi bir yatırım aracı olarak görüyorum. Burada en önemli faktör yatırım yapılacak miktar. Özellikle öğrenciler ihtiyaçları olan parayı buraya yatırmamalı. Bu tarz paraları kaybetmek herkes için üzücü durumlara yol açıyor.
Yatırımcıların asıl korkusunun maddi kayıp yaşamaktan çok diğer yatırımcılardan daha az kazanmak olduğu ortaya çıktı. Bu noktada devreye giren adrenalin ve kişinin risk faktörlerinden aslında haz duyuyor olması da Bitcoin tutkusunun sürmesi ve popülerliğinin artması konusunda belirleyici olabiliyor.
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