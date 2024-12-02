Yalan Söylemek Ne Kolay: Çocuklar Sosyal Medyada Yaşını Büyük Göstermeyi Tercih Ediyor

İngiltere’nin medya denetim kurumu Ofcom tarafından yapılan bir araştırma 8 ila 17 yaş arasındaki her beş çocuktan birinin sosyal medya hesabı açarken yaşını 18 veya üzeri olarak gösterdiğini ortaya koydu.

Çocuklar, kendilerini "yetişkin" hale getirdikten sonra yaşlarına hiç uygun olmayan içeriklere maruz kalıyorlar. Ayrıca bu durum, 2025 yılında yürürlüğe girecek olan Çevrimiçi Güvenlik Yasası (OSA) ile de ters düşüyor. Yasa, sosyal medya platformlarına getirilecek yaş doğrulama zorunluluğunu kapsıyor.

Hesap Oluştururken Doğrulama Yok

BBC’nin Glasgow’daki Rosshall Academy’de görüştüğü gençlerin anlattıklarına göre, sosyal medya uygulamalarında hesap açarken yeteri kadar doğrulama işlemi gerçekleştirilmiyor. Örneğin 15 yaşındaki Myley, hesap oluştururken yaptıklarını bir bir şöyle anlattı:

Doğru gün ve ayı giriyorum ama yıl kısmında geriye doğru kaydırıp 10 yıl ekliyorum. Hiçbir doğrulama yok. Ne kimlik soruyorlar ne de başka bir şey.

BBC muhabirleri de sahte hesaplar açmayı denediklerinde, hiçbir doğrulama süreciyle karşılaşmadıklarını belirtiyor.

Daha Sıkı Kontroller Geliyor

Mevcut yaş doğrulama yöntemlerinin yetersiz olduğunu düşünen Ofcom, platformların bu konuda çok daha etkili teknolojiler kullanması gerektiğini söylüyor. 2025 yılından itibaren, sosyal medya şirketlerinin "çok etkili yaş doğrulama" sistemlerini devreye sokması şart olacak. Henüz hangi teknolojilerin kullanılacağı netleşmese de Ofcom, kendi laboratuvarlarında bazı sistemleri test ettiklerini ve önümüzdeki yıl daha fazla detay paylaşacaklarını belirtti.

İngiltere’nin bu konuda aldığı önlemler eleştirilse de diğer ülkeler daha sert adımlar atıyor. Örneğin, Avustralya’da geçtiğimiz günlerde kabul edilen bir yasayla birlikte 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklandı. İngiltere’de de benzer bir yasa tartışmaya açılabilir gibi görünüyor.