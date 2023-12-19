Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Kısıtlayan Yasaya Karşı Dava Açılıyor!

Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ve türünün ilk örneği olan bir yasaya TikTok, Meta, X ve Snap'i temsil eden bir endüstri grubu tarafından itiraz edildi.

NetChoice ticaret grubu, Utah tarafından getirilen ve diğer eyaletlerin de kendilerinde uygulamayı planladığı yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Utah, çocukların saat 22.30'dan sonra sosyal medya kullanmadan önce ebeveynlerinin iznini almalarını gerektiren bir yasayı kabul eden ilk eyalet olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yasanın önümüzdeki yılın Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Çocuklara Üç Ebeveyn Denetimi Uygulaması Getirilecek

Yasa, çocukların uygulamaları kullanmak için ebeveyn izni almalarını ve sosyal medya uygulamalarının üç ebeveyn denetimi uygulamasını gerektirecek:

Ekran süresi sınırlarının belirlenmesi

Gece yarısı ile sabah 6 arasında bildirimleri devre dışı bırakma

Aynı saatlerde erişimin engellenmesi veya sınırlandırılması

Sosyal medya şirketleri elbette bu tür bir yasaya bu zamana kadar karşı çıktı ve karşıt görüşlerini bildirdiler. Şimdi ise bu şirketler bir araya gelerek karşı dava açmayı amaçlıyor.

NetChoice, TikTok, Meta ve X Adına Dava Açtı

Associated Press, en büyük sosyal ağlardan bazılarını temsil eden bir endüstri grubunun Utah yasasının yürürlüğe girmesini engellemek amacıyla federal bir dava açtığını bildirdi.

NetChoice ticaret grubu, federal davasında Utah'ın düzenlemelerinin iyi niyetli olmasına rağmen, kamuya açık içeriğe erişimi kısıtladığı, veri güvenliğini tehlikeye attığı ve ebeveyn haklarını baltaladığı için anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Bu dava, diğer eyaletler tarafından benzer yasaya karşı gelecekte yapılacak yasal itirazları etkileyecek bir emsal teşkil edebileceğinden oldukça önemli.

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