14 Yaş Altındaki Çocukların Sosyal Medya Kullanması Resmen Yasaklandı: Peki Neden?

Geçtiğimiz gün Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmanın raporu yayınlanmıştı. Bu rapora göre 13-16 yaş grubundaki kız çocuklarına sosyal medya uygulamalarından erkeklerin müstehcen görüntülerini göndermesini aileler "normal" olarak karşılıyor.

Bu şok edici araştırma sonrasında bugün de Florida'nın bu konuda harekete geçtiği haberi geldi. Dün, Florida Valisi Ron DeSantis kısıtlayıcı sosyal medya tasarını imzalayarak 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya uygulamalarında hesap açmasını resmen yasakladı.

Florida'da İnternet Kullanımında Büyük Adımlar

14-16 yaş arasındaki çocuklar da hesap oluşturabilmek için ailelerinden izin almaları zorunlu hale geldi. HB 3 olarak adlandırılan yasada küçük yaştakilerin sosyal medya kullanımının kısıtlanmasının haricinde pornografik sitelerin de yaş doğrulamasını zorunlu kılmasına karar verildi.

Eyaletin Valisi DeSantis, dün yasa tasarısını imzaladıktan sonra şu açıklamaları yaptı: "HB 3 ebeveynlere çocuklarını koruma konusunda daha büyük bir sorumluluk sağlıyor."

Aktarılan bilgilere göre bu yasa 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak. Meta, Google, X ve TikTok gibi sosyal medya devleri, valiyi tasarıyı veto etmeye çağırmıştı ancak tam tersiyle karşılaştılar.

NetChoice Başkan Yardımcısı Carl Szabo da konuyla ilgili: "Floridalıları, ailelerini ve verilerini, özgürlüklerini ihlal etmeden çevrimiçi ortamda güvende tutmanın daha iyi yolları var" diyerek bu yasa tasarısına karşı çıkanlar arasında.