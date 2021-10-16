CoD: Vanguard Hile Engelleme Yazılımının Kaynak Kodları Ele Geçirildi!

İddiaya göre CoD: Vanguard hile engelleme yazılımı Ricochet'in kaynak kodları, bilgisayar korsanlarının eline geçti. İşin ilginç kısmı ise Activision, Call of Duty oyunlarına özel olarak geliştirilen hile karşıtı sistemin hile geliştiricilerinin elinde olmasına rağmen çok da endişeli görünmüyor.

Warzone gibi çok oyunculu ya da çok oyunculu moda sahip Call of Duty oyunları oynamakta olan normal oyuncuların etrafı son birkaç yıldır hileciler tarafından kuşatılmış durumda ve özellikle Warzone'un dünya çapında daha da büyük bir popülerlik elde etmesi ile işler daha da çığırdan çıktı.

Activision, bilgisayar korsanlarını kalıcı olarak engellemediği veya buna yönelik bir çözüm geliştirmediği için sadece yasaklanan hesaplarının ardından yeni bir hesap açıp oyun huzurunu bozmaya kaldığı yerden devam edebiliyor.

Oyunculardan gelen yoğun tepkinin ardından Activision tarafında da hareketlilik yaşandı. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamada Call of Duty için kendi hile karşıtı sistemini geliştirildiği duyuruldu.

Raven Software, hile konusunda atılacak ilk önemli adıma ilişkin yaptığı açıklamada 50 bin hesabın yasaklandığını ancak sadece bununla sınırlı kalınmayacağına işaret ederek arka planda sıkı bir şekilde çalışıldığını ifade edilmişti.

Activision, söz konusu açıklamanın üzerinden bir süre geçtikten sonra Call of Duty için kendi hile karşıtı sistemini duyurdu. Ricochet olarak adlandırılan bu sistem, oyuncuların hile yapıp yapmadığı doğrudan tespit edebiliyor. Bu sistem, Call of Duty oyunlarında oyunun akışını değiştirecek şekilde değişiklik yapmaya yeltenen oyuncuların direkt tespit edilmesine olanak sağlıyor.

CoD: Vanguard hile engelleme sistemi Warzone oyununda da kullanılacak. Hile engelleme sistemi, Warzone'a kasım ayında gelecek olan yeni bir harita ile dahil edilecek. Bundan kısa bir süre sonra ise aynı hile engelleme sistemi Vanguard'a da eklenecek.

CoD: Vanguard Hile Engelleme Sızıntısı Ne Anlama Geliyor?

Activision'ın geleceğe yönelik planları her ne kadar muhteşem olsa da hile engelleme yazılımının kaynak kodları şu anda bir bilgisayar korsanının elinde duruyor. Activision, Ricochet'in şu anda test aşamasında olduğunu, sistem devreye girmeden önce çok sık bir şekilde test edildiğini belirtti.

İlk bakışta bu sızıntı hile geliştiricilerinin lehine duruyor gibi görünebilir fakat Activision tarafında hiçbir panik havasının olmaması, durumun aslında kendi lehinde olmasından kaynaklı olabilir. Şimdilik oyuncuların elinde soru işaretinden başka bir şey olmasa da hile engelleme sistemi kullanıma sunulduğunda hilelerin daha nadir mi yoksa eskisinden daha mı sık ortaya çıkacağı anlaşılacaktır.