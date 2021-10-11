Call of Duty 2022'nin Adı Belli Olmuş Olabilir!

Call of Duty: Vanguard bile henüz çıkmamışken Call of Duty 2022'nin adı daha şimdiden sızdırılmış olabilir. Söylentiler eğer doğru ise 2022 yılında çıkacak olan CoD oyununun ismi, serinin pek çok hayranının oldukça aşina olduğu bir isme yakın olabilir.

Call of Duty 2022'nin Adı Ne Olacak?

Son günlerde hızla yayılmakta olan söylentiler eğer doğru ise serinin 2022 yılında çıkacak olan sıradaki video oyunu, "Call of Duty: Modern Warfare II" adı ile çıkacak. Bu çoğu oyuncu için kafa karıştırıcı olabilir çünkü halihazırda zaten Modern Warfare 2 adında bir oyun var fakat bu oyunun ismi öncekinden farklı olarak romen rakamı ile yazılıyor.

Video oyunu sektöründeki güvenilir sızıntıları ile bilinen Tom Henderson'a göre Activision ve Infinity War, 2022 yılında çıkacak Call of Duty oyununun isminin "Modern Warfare II" olabileceğini belirtti. Henderson kısa bir süre önce birkaç iddia ortaya atmış ve bu iddiaların tamamı tam da söylediği gibi gerçekleşmişti.

Henderson, "Modern Warfare II" olarak adlandırılma olasılığı olan video oyununun adını doğrulamasının mümkün olmayabileceğini belirterek yeni oyunun adının geliştirme aşamasında değişebileceğini ileri sürdü. Oyunun romen rakamı kullanmasının nedeninin ise Activision'ın yeni oyunu Modern Warfare 2'den ayırt edilebilir hale getirmeyi istemesi olduğu düşünülüyor.

Video oyununun adı gerçekten Modern Warfare II ise bile bu zaman içinde değişebilir. Ne de olsa oyunun çıkmasına daha 1 yıldan fazla bir süre var. Oyun yarın çıkacak olsa Modern Warfare II adının geçtiği bütün kısımları değiştirmek mümkün olmayabilirdi ancak geliştiricilerin önünde şu anda oldukça uzun bir süre var.

Bütün bunların yanı sıra serinin hayranları, Call of Duty: Vanguard'ın çıkışını beklemeye de devam ediyor. Vanguard, 5 Kasım'da çıkışını gerçekleştirecek

Call of Duty: Vanguard'ın Fiyatı Ne Kadar?