Çok Oyunculu Spider-Man Oyununun Fragmanı Sızdırıldı: İptal Edilmeseydi Nasıl Olacaktı?

Geçtiğimiz hafta Sony'nin PlayStation stüdyolarında 900'den fazla kişiyi işten çıkarması bazı oyunların sekteye uğramasına sebep oldu. Özellikle oyuncuların merakla beklediği çok oyunculu Spider-Man oyunun iptal edildiği duyuruldu.

2023'te piyasaya çıkan Spider-Man 2'nin büyük beğeni toplamasının sonrasında devam oyunu için çalışmalar başladı. Yakın zamanda da piyasaya sürülmesi beklenen oyun, Insomniac Games'in çok sayıda çalışanını kaybetmesiyle iptal edildi.

Insomniac Games'in iptal ettiği online Spider-Man oyununun fragmanı sızdırıldı 🕷pic.twitter.com/fvvalYnpxa — Tamindir.com (@Tamindir) March 12, 2024

İptal Edilen Spider-Man'in Fragmanı

Dyllie isimli bir X kullanıcısı, çok oyunculu Spider-Man'in fragmanını paylaştı. Kısa sürede yüksek görüntülenmeye ulaşan fragman, eğer oyun çıksaydı nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor.

Sızdırılan fragmanı izleyen oyuncular muhtemelen tekrardan aynı üzüntüyü yaşadı. Çünkü fragmanda oldukça heyecan verici kareler görüyoruz. Bu da eğer oyun Insomniac Games tarafından iptal edilmeseydi ve piyasaya sürülseydi, oyuncular nasıl bir deneyim yaşardı sorusunu doğuruyor.