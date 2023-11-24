Google Aktif Olmayan Gmail Hesaplarını Silmeye Başlıyor!

Google önümüzdeki hafta 1 Aralık'ta aktif olmayan Gmail hesaplarını silmeye başlayacak.

Bu, Google'ın Mayıs ayında duyurduğu planlı hamlelerinden biri. Öyle ki şirket iki yıldır aktif olmayan hesapların silineceğini açıklamıştı ancak bu uygulamanın ne zaman başlayacağı belirsizdi.

1 Aralık'ta gerçekleşecek bu uygulamayla birlikte Drive, Google Fotoğraflar ve Dökümanlar gibi bir hesapla ilişkili tüm içerikler de silinecek.

Google'ın ürün yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Ruth Kricheli, The Keyword adlı blogunda yayınladığı bir yazıda bunun gerekli bir güvenlik önlemi olduğunu açıklamıştı.

"Bir hesap uzun bir süre kullanılmadıysa, ele geçirilme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, unutulmuş veya gözetimsiz hesapların genellikle ele geçirilmiş olabilecek eski veya yeniden kullanılmış şifrelere dayanması, iki faktörlü kimlik doğrulama ayarlanmamış olması ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolüne sahip olmasıdır."

Hesabınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?

Pratikte hesabınızı aktif olarak kullanıyorsanız herhangi bir silme işlemiyle karşılaşmayacaksınız.

Silme işlemleri önümüzdeki hafta 1 Aralık'ta başlayacak ancak hepsi bir günde gerçekleşmeyecek. Google, oluşturulan ve bir daha hiç kullanılmayan hesaplardan başlayarak "aşamalı" bir yaklaşım izleyeceğini söylüyor. Şirket ayrıca hesabın e-posta adresine ve kurtarma adresine önceden uyarılar gönderecek.

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