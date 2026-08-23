Devasa Bataryalı ve AMOLED Ekranlı Tablet Tanıtıldı: 12 GB RAM'i Var
Compaq QTab Ultra özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki markanın yeni tableti tam olarak kullanıcılara neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Compaq QTab Ultra özellikleri ve fiyatı belli oldu.
- Compaq QTab Ultra, AMOLED ekran, 12 GB RAM, 11.000 mAh pil ve MediaTek bir işlemciyle geliyor.
- Compaq QTab Ultra’nın fiyat etiketi 503 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla yaklaşık 24.179 TL’ye karşılık geliyor.
Teknik özellikleriyle orta segmente hitap eden Android tablet kısa bir süre önce tanıtıldı. Cihazda 12 GB RAM, 512 GB depolama ve 11.000 mAh batarya gibi özellikler de mevcut. İşte Compaq QTab Ultra özellikleri ve fiyatı!
Compaq QTab Ultra Özellikleri Neler?
- Ekran boyutu: 12,6 inç
- Ekran tipi: AMOLED
- Çözünürlük: 1600 x 2560 piksel
- İşletim sistemi: Android 15
- RAM: 12 GB
- Dahili depolama: 512 GB
- Genişletilebilir depolama: microSD ile 2 TB’ya kadar
- Batarya: 11.000 mAh
- Bekleme süresi: 500 saate kadar
- Şarj: 18W hızlı şarj
- Kablosuz bağlantı: 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS
- Port: USB-C, OTG desteği
- Kutu içeriği: Kalem, koruyucu kılıf, güç adaptörü, şarj kablosu
- Harici aksesuar: Harici klavye ile dizüstü benzeri kullanım mümkün
Compaq QTab Ultra 12,6 inç büyüklüğünde, 1600 × 2560 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu ekran yüksek çözünürlüğü sayesinde içerikleri keskin ve net biçimde görebilmenizi sağlıyor. Bununla birlikte AMOLED paneli renk canlılığı gibi konularda LCD'ye kıyasla daha başarılı.
Tabletin işlemcisi henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak cihazın 2,2 GHz hızında çalışabilen MediaTek imzalı bir işlemciden güç aldığı söyleniyor. Oyunlarda ortalamanın üzerinde performans sunan bir donanıma sahip olduğu söylenebilir. Kısacası başta oyunlar olmak üzere performans konusunda kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünüyor.
Benzer bir durum kamera tarafında da geçerli. İşlemcide olduğu gibi kameranın özellikleri de henüz açıklanmadı. Ancak tabletlerde genellikle üst düzey kamera donanımlarına yer verilmediği için yaklaşık 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunmasını bekleyebiliriz. Bunun dışında cihazda 18W hızlarında şarj olabilen 11.000 mAh'lik bir pilin kullanıldığını belirtelim.
Compaq QTab Ultra Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Compaq QTab Ultra’nın fiyat etiketi 503 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla yaklaşık 24.179 TL’ye karşılık geliyor. Maalesef Compaq markalı tabletler ülkemizde satışta olmadığından QTab Ultra’nın da Türkiye pazarına sunulmama ihtimali bulunuyor.
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Editörün Yorumu
Compaq QTab Ultra'nın teknik özellikleri orta segmente hitap ediyor gibi görünüyor. Sadece işlemcisinin tam modelini merak ediyorum. Ancak yine de oyunlarda üzeceğini düşünmüyorum. Batarya özellikleri de fazlasıyla etkileyici. 11.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu söyleyebilirim.