Devasa Bataryalı ve AMOLED Ekranlı Tablet Tanıtıldı: 12 GB RAM'i Var

Teknik özellikleriyle orta segmente hitap eden Android tablet kısa bir süre önce tanıtıldı. Cihazda 12 GB RAM, 512 GB depolama ve 11.000 mAh batarya gibi özellikler de mevcut. İşte Compaq QTab Ultra özellikleri ve fiyatı!

Compaq QTab Ultra Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 12,6 inç

Ekran tipi: AMOLED

Çözünürlük: 1600 x 2560 piksel

İşletim sistemi: Android 15

RAM: 12 GB

Dahili depolama: 512 GB

Genişletilebilir depolama: microSD ile 2 TB’ya kadar

Batarya: 11.000 mAh

Bekleme süresi: 500 saate kadar

Şarj: 18W hızlı şarj

Kablosuz bağlantı: 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS

Port: USB-C, OTG desteği

Kutu içeriği: Kalem, koruyucu kılıf, güç adaptörü, şarj kablosu

Harici aksesuar: Harici klavye ile dizüstü benzeri kullanım mümkün

Compaq QTab Ultra 12,6 inç büyüklüğünde, 1600 × 2560 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu ekran yüksek çözünürlüğü sayesinde içerikleri keskin ve net biçimde görebilmenizi sağlıyor. Bununla birlikte AMOLED paneli renk canlılığı gibi konularda LCD'ye kıyasla daha başarılı.

Tabletin işlemcisi henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak cihazın 2,2 GHz hızında çalışabilen MediaTek imzalı bir işlemciden güç aldığı söyleniyor. Oyunlarda ortalamanın üzerinde performans sunan bir donanıma sahip olduğu söylenebilir. Kısacası başta oyunlar olmak üzere performans konusunda kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünüyor.

Benzer bir durum kamera tarafında da geçerli. İşlemcide olduğu gibi kameranın özellikleri de henüz açıklanmadı. Ancak tabletlerde genellikle üst düzey kamera donanımlarına yer verilmediği için yaklaşık 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunmasını bekleyebiliriz. Bunun dışında cihazda 18W hızlarında şarj olabilen 11.000 mAh'lik bir pilin kullanıldığını belirtelim.

Compaq QTab Ultra Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Compaq QTab Ultra’nın fiyat etiketi 503 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla yaklaşık 24.179 TL’ye karşılık geliyor. Maalesef Compaq markalı tabletler ülkemizde satışta olmadığından QTab Ultra’nın da Türkiye pazarına sunulmama ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Compaq QTab Ultra'nın teknik özellikleri orta segmente hitap ediyor gibi görünüyor. Sadece işlemcisinin tam modelini merak ediyorum. Ancak yine de oyunlarda üzeceğini düşünmüyorum. Batarya özellikleri de fazlasıyla etkileyici. 11.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu söyleyebilirim.