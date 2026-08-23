775 Beygir Gücünde Elektrikli Araç Geliyor! Fiyatı Belli Oldu

BYD, yeni sedan modeli olan Da Han'ı ön siparişe açtı. Uzun menzil değerine sahip olan otomobil, tahminlerin epey üzerinde bir fiyatla birlikte geliyor. Gümüş, yeşil, kırmızı, siyah ve bej rengi olmak üzere toplamda beş renk seçeneği ile geliyor. Ayrıca 20 ve 21 inç seçenekleri ile sunuluyor.

BYD Da Han'ın Fiyatı Ne Kadar?

BYD Da Han'ın üç sürümle geliyor. RWD Premium için 249 bin 900 yuan (1 milyon 788 bin 927 TL), RWD Flagship için 269 bin 900 yuan (1 milyon 932 bin 99 TL), AWD Flagship içinse 299 bin 900 yuan (2 milyon 146 bin 856 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse başlangıç fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 4-5 milyon TL'yi bulabilir.

BYD Da Han Türkiye'de Satılacak mı?

BYD şu an Türkiye'deki model yelpazesini oldukça daraltmış durumda. Dolphin ve Atto 2 gibi daha erişiebilir fiyat etiketine sahip olan araçlarını satıştan kaldırdı. Bunların yerine daha çok pahalı araçlara ağırlık vermeye başladı. Kaldı ki marka, Türkiye'deki yatırım planını da askıya aldı. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak BYD Da Han'ın Türkiye'ye gelme ihtimali şimdilik oldukça düşük görünüyor.

BYD Da Han'ın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Da Han, BYD'nin "Dragon Face" adını verdiği bir tasarım stilini yansıtıyor. İnce farlar, ön bölümde krom detay ve yarı gizli kapı kolları mevcut. Tüm bu ayrıntılar, aracın hem sade hem de şık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Uzunluğu 5.256 mm, genişliği 1.999 mm, yüksekliği ise 1.510 mm olarak açıklandı. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe de 3.130 mm şeklinde.

Araçta DiSus-A çift hazneli havalı süspansiyon sistemi bulunuyor. Bu sistem, otomobilin yerden yüksekliğini 100 mm'ye kadar değiştirebiliyor. Büyük bir sedan için özellikle farklı şekillerdeki yollarda oldukça kullanışlı olması muhtemel. Fakat bu tür bir sistemin uzun vadede bakım maliyetleri kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir detay.

İç tarafta üç ekranlı bir gösterge düzeni dikkat çekiyor. Sürücünün önünde LCD gösterge paneli yer alırken orta kısımdaysa büyük bir dokunmatik ekran yer alıyor. Ön yolcu için de ayrı bir ekran kullanılıyor. Öte yandan BYD'nin yeni modelinde standart olarak 25 hoparlör var. Daha üst seviyede ise toplam hoparlör sayısı 31'e ulaşıyor.

BYD Da Han'ın Özellikleri Neler?

Boyut: 5.256 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.510 mm yükseklik

5.256 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.510 mm yükseklik Aks mesafesi: 3.130 mm

3.130 mm Dış renk seçenekleri: Gümüş, yeşil, kırmızı, bej ve siyah

Gümüş, yeşil, kırmızı, bej ve siyah Kontrast tavan: Dört renk seçeneğinde sunuluyor

Dört renk seçeneğinde sunuluyor Jant seçenekleri: 20 ve 21 inç

20 ve 21 inç Süspansiyon: DiSus-A çift hazneli havalı süspansiyon

DiSus-A çift hazneli havalı süspansiyon Süspansiyon yükseklik ayarı: Maksimum 100 mm

Maksimum 100 mm Arka tekerlekten yönlendirme: Var

Var Dönüş çapı: 4,95 metre

4,95 metre Sürüş destek sistemi: DiPilot 300

DiPilot 300 LiDAR: Tavan entegre

Tavan entegre Ses sistemi: Standart 25 hoparlör, maksimum 31 hoparlör

Standart 25 hoparlör, maksimum 31 hoparlör RWD Premium motor gücü: 370 kW

370 kW RWD Premium çekiş: Arkadan itiş

Arkadan itiş RWD Premium batarya: 102,326 kWh

102,326 kWh RWD Premium menzil: 1.008 km (CLTC)

1.008 km (CLTC) RWD Flagship motor gücü: 370 kW

370 kW RWD Flagship çekiş: Arkadan itiş

Arkadan itiş RWD Flagship batarya: 102,326 kWh

102,326 kWh RWD Flagship menzil: 1.008 km (CLTC)

1.008 km (CLTC) AWD Flagship toplam güç: 570 kW

570 kW AWD Flagship çekiş: Dört tekerlekten çekiş

Dört tekerlekten çekiş AWD Flagship batarya: 102,326 kWh

102,326 kWh AWD Flagship menzil: 880 km (CLTC)

880 km (CLTC) Şarj süresi: %10-97 arası yaklaşık 9 dakika

BYD Da Han Ne Kadar Güç Üretiyor?

BYD Da Han EV'nin giriş seviyesindeki versiyonunda tek elektrik motoru mevcut. Bu motor 370 kW güç üretiyor. Yani yaklaşık 503 beygir. Daha güçlü seçenek arayanlar için de dört çeker (AWD) versiyonu sunuluyor. Bu modelde iki elektrik motoru bulunuyor. Toplam güç ise 570 kW'a (775 beygir) ulaşıyor.

BYD Da Han Ne Kadar Menzil Sunuyor?

Tek motorlu Da Han, 102,326 kWh batarya kapasitesine sahip. CLTC standartlarına göre 1.008 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tabii, bu Çin yolları için geçerli. Avrupa ve Türkiye'de daha çok WLTP standartlarına bağlı kalırız. Bu değeri WLTP'ye çevirmek gerektiğindeyse genellikle yüzde 20 azaltmaya gidilir. Yani CLTC standartlarına göre 1.008 kilometre menzil sunan bu versiyon, Türkiye yollarında aşağı yukarı 806 kilometre menzil elde etmeyi mümkün kılacaktır.

Aracın dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelen çift motorlu sürümü her ne kadar daha güçlü ve hızlı olsa da aralarında yaklaşık 128 kilometrelik bir menzil farkı var. Bu model, CLTC standartlarına göre 880 kilometre menzil sunuyor. Türkiye yollarında da aşağı yukarı 704 kilometre menzil sunacaktır.

Da Han Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Otomobilin yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına ulaşması, uygun koşullar altında yaklaşık 9 dakika alıyor. Uygun koşullar dememizin bir sebebi var. Her şeyden önce aracın desteklediği çok yüksek şarj gücünü sağlayabilen bir şarj istasyonu gerek. Ayrıca sıcaklık seviyesinin ne aşırı düşük ya da yüksek olmaması önemli.

Editörün Yorumu

BYD Da Han'ın özellikle menzil ve şarj süresi ile öne çıkacağını düşünüyorum. Tek motorlu versiyon CLTC standartlarına göre 1.008 km menzil sunuyor. Bunu WLTP üzerinden değerlendirdiğimizde bile oldukça yüksek bir menzil değeri görüyoruz. Aracın yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına 9 dakika gibi kısa bir süre içinde ulaşabilmesi de önemli bir detay. Mola sürelerini oldukça kısaltacağı aşikâr.