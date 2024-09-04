Sekiz Yılda Geliştirilen Sony Oyunu İki Hafta Dayanamadı: Satıştan Kaldırılıyor!

Firewalk Studios tarafından geliştirilen ve Sony tarafından 23 Ağustos'ta yayınlanan Concord, tarihin en başarısız oyunlarından biri olma yolunda. Beta dönemi de dahil olmak üzere yıldızı hiçbir zaman oyuncularla barışmayan yapım, çıktıktan sonra da düşük performansını sürdürdü.

Sektör raporları, böylesine büyük bütçeli bir oyunun ilk haftasında sadece 25 bin kopya satabildiğini gösteriyor. Bununla birlikte, ilk çıktığında yüz binlerce anlık oyuncuya ulaşan yapımların aksine maksimum 697 oyuncuyu gördü. Sony, bu gibi birçok nedeni göz önünde bulundurarak Concord'la ilgili tarihi bir karar aldı.

Concord, 6 Eylül'de Satıştan Kaldırılacak ve Oyunculara Para İadesi Yapılacak

Sony Interactive Entertainment ve Firewalk Studios kısa bir süre önce bir açıklama yayınlayarak beklentilerin bir hayli altında kalan Concord'un 6 Eylül'de satıştan kaldırılacağını ve oyunu satın alanlara ise para iadesi yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, ''yeni seçenekleri keşfetmeye karar verdik ve önümüzdeki en iyi yolu belirlemek istiyoruz'' gibi birçok ifade bu kararın geçici bir durum olduğu şeklinde yorumlansa da maalesef şu an için oyunun kaderiyle ilgili net bir bilgi mevcut değil.

İşte Concord'un kapanmasıyla ilgili yapılan açıklama;

Concord hayranları,



PlayStation 5 ve PC'de Concord'un lansmanından bu yana geri bildirimlerinizi dikkatle dinledik ve Northstar'a olan yolculukta bize katılan herkese teşekkür etmek istiyoruz. Desteğiniz ve oyun etrafında gelişen tutkulu topluluk bizim için çok değerli. Ancak, oyunun birçok özelliği oyuncuların beğenisini kazansa da, oyunun ve ilk lansmanımızın diğer yönlerinin amacımıza uygun şekilde gerçekleşmediğini de kabul ediyoruz. Bu nedenle, şu anda oyunu 6 Eylül 2024 itibarıyla çevrimdışına alıp, oyuncularımıza daha iyi ulaşabilecek seçenekleri keşfetmeye karar verdik. En iyi yolu belirlerken, Concord satışları hemen durdurulacak ve PlayStation 5 veya PC için oyunu satın alan tüm oyunculara tam bir geri ödeme sunacağız. Oyunu PlayStation Store veya PlayStation Direct üzerinden satın aldıysanız, geri ödemeniz orijinal ödeme yöntemine iade edilecektir. Diğer dijital mağazalardan satın alan müşteriler de geri ödenecek. Steam ve Epic Store'dan yapılan geri ödemeler hakkında daha fazla bilgi aşağıda bulunabilir: Steam Mağazası – Steam, oyunu satın alan oyunculara önümüzdeki günlerde geri ödeme yapacaktır. Steam, geri ödeme işleme alındığında bir onay gönderecektir. Epic Games Store – Epic Games Store, oyunu satın alan oyunculara önümüzdeki günlerde geri ödeme yapacaktır ve her müşteriyi geri ödemenin işlendiğini onaylamak için doğrudan iletişime geçecektir. Diğer Perakende Geri Ödemeleri – PlayStation doğrudan dışındaki bir perakende noktasından fiziksel kopya satın aldıysanız, geri ödemenizi almak için satın aldığınız perakendecinin geri ödeme sürecine başvurmanız gerekecektir. Geri ödendiğinde, oyuncular oyuna erişim hakkını kaybedeceklerdir. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz ve tekrar teşekkürler.