Hikayesiyle Hayran Bırakan Oyun Kritik Dönüm Noktasına Ulaştı

Remedy Entertainment, bu zamana kadar çok sayıda oyun piyasaya sürdü. Bunların önemli bir kısmı oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı ancak 2019 yılında piyasaya sürülen, ana karakterin özel güçlere sahip olduğu oyunu özellikle hikâyesi dolayısıyla oyun dünyasında kendine önemli bir yer edindi. Control isimli bu oyun, önemli bir satış miktarına ulaşarak geliştiricisinin çabalarının karşılığını almasını sağladı.

Control Şimdiye Kadar Ne Kadar Satıldı?

Remedy Entertainment'ın son mali raporuna göre Control, ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana dünya genelinde 6 milyon satış miktarını geride bıraktı. Bu önemli dönüm noktası, oyunun ne kadar geniş çaplı olarak benimsendiğini bir kez daha ortaya koydu. İlk olarak 2019 yılında piyasaya sürülen yapım, geliştiricisine en çok kazandıran oyunlar arasında ön plana çıkmayı başarmış durumda.

Control Nasıl Bir Oyun?

Control, aksiyon oyunları arasında konumlanıyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bu yapımda Jesse Faden isimli karakteri yönetiyoruz. Bu karakter özel güçlere sahip ancak başlangıçta tüm yeteneklerin kilidi açık değil. Oyunda ilerledikçe çeşitli beceriler ediniyorsunuz ve bunları geliştirerek düşmanlar üzerinde daha etkili hâle geliyorsunuz.

Karanlık atmosfere sahip olan bu oyun özellikle ilk başlarda epey kafa karıştırıcı görünüyor. Bunun sebebi ise size hikâyeyi direkt olarak sunmaması. Topladığınız parçaları birleştirerek hikâyeyi anlamaya çalışıyorsunuz. Bu da oyunun daha gizemli bir yapım hâline gelmesini sağlıyor.

Oyundaki ana düşmanımız, FBC'yi (Federal Kontrol Bürosu) ele geçiren Hiss adlı varlık. Bunlara karşı başvurabileceğiniz tek yöntem özel yetenekleriniz değil. Oyunda pek çok silah bulunuyor. Bunları kullanarak onları etkisiz hâle getirebiliyorsunuz. Elbette ki ilerledikçe daha zorlu düşmanlar karşınıza çıkıyor. Onlara karşı yeteneklerinizi kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz.

Control'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Control'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Editörün Yorumu

Control ile elde edilen bu başarı benim açımdan pek de şaşırtıcı olmadı. Oyun epey sürükleyici bir oynanış sunuyor. Daha önce pek de alışık olmadığımız tarzda hikâyesi bulunuyor. Özellikle ilk piyasaya sürüldüğü zamanlarda oldukça geniş bir oyuncu kitlesinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Aradan geçen yıllardan sonraysa hâlâ popülerliğinden ödün vermiş değil. Ben de dahil olmak üzere pek çok oyuncu oyunu bitirmiş olmasına rağmen arada sırada oyunu oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda App Store'a gelmesi sayesindeyse bu geri dönüşlerin daha sıklaşacağını, satış miktarının da katlanarak artacağını düşünüyorum.