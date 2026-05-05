Samsung'un Yeni Orta Segment Telefonu Yolda! 5.000 mAh Pili Var

Samsung'un çok yakında piyasaya süreceği Galaxy A27 ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Akıllı telefon kısa bir süre önce markanın web sitesinde tespit edildi. Bu gelişme cihazın çok yakında tanıtılacağını dolaylı yoldan da olsa doğruluyor demek mümkün. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 İşlemcisi Ne Olacak?

Modelde Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisine yer verilecek. Bu yonga setinde 4 nm'lik bir mimari mevcut. Bu da donanımın 5 nm tabanlı selefine kıyasal daha yüksek performans sunacağı, daha az ısınacağı ve aynı zamanda daha az güç tüketeceği şeklinde yorumlanabilir.

Söz konusu donanım Galaxy A36 5G, Redmi Note 15 5G ve Poco M8 5G gibi modellerde karşımıza çıkıyor. İşlemcinin oyun performansına baktığımızda PUBG Mobile gibi popüler mobil oyunlarda 40-60 FPS arasında bir performans sergilediğini görebiliyoruz.

Galaxy A27 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere selefinde de aynı kamera özelliklerine yer verilmişti. Yani çok yüksek ihtimalle yeni model bir öncekiyle benzer bir deneyim sunacak. Bunun dışında ön cephede ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilecek.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Bununla birlikte makro kamerayla ise küçük detayları rahatlıkla fotoğraflayabiliyorsunuz.

Galaxy A27 Bataryası Nasıl Olacak?

Galaxy A27’de 45W hızında şarj olabilen 5.000 mAh seviyesinde bir pil mevcut olacak. Bir önceki modelde ise 25W hızını destekleyen 5.000 mAh’lik bir batarya kullanılmıştı. Yani şarj hızlarında bir artış olacak fakat pil kapasitesinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A26'nın geçen yılın mart ayında tanıtıldığını dikkate aldığımızda yaklaşan Galaxy A27'nin ise muhtemelen bu ay içerisinde tanıtılacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte an itibariyle Samsung'un web sitesine baktığımızda Galaxy A26'nın 18.499 TL'den satıldığını görüyoruz. Yeni model daha güçlü özelliklere sahip olacağından yüksek ihtimalle 20.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olacak.

Editörün Yorumu

Galaxy A27’nin Samsung’un sitesinde kısa süreliğine de olsa listelenmesi tanıtımın çok yakında yapılacağını gösteriyor. Tabii halen elimizde net bir tanıtım tarihi yok. Ancak yukarıda da belirttiğim üzere selefi mart ayında tanıtılmıştı. Yani yeni model büyük ihtimalle mayıs ayında tanıtılacak. Bunun dışında özelliklerine baktığımda en büyük değişikliğin işlemci tarafında olacağını söyleyebilirim. Zira mobil oyun oynamayı seven birisi olarak Snapdragon 6 Gen 3’ün oyunlarda yeterli bir performans sergileyeceğini düşünüyorum.