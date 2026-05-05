Xiaomi 15.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürgesini Tanıttı! Kendi Kendini Temizleyebiliyor

Xioami, robot süpürge ailesine yeni bir üye ekledi. Robot Vacuum H50 Pro isimli bu yeni cihaz, güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, orta segment robot süpürgelere rakip olmayı hedefleyen Robot Vacuum H50 Pro'nun özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro'nun Özellikleri Neler?

Robot süpürgenin en dikkat çeken özelliklerinden biri sunduğu emiş gücü. Cihaz, tam 15.000 Pa emiş gücüne sahip. Bu emiş gücü sayesinde Robot Vacuum H50 Pro, evinizdeki en ince tozlardan iri taneli kirlere kadar her şeyi anında çekiyor. Cihazın özellikle halı ve sert zeminlerdeki sergilediği temizlik performansı kullanıcıları memnun edecek düzeyde.

Robot süpürgelerdeki en büyük sorunlardan bir saç ve tüylerin cihazın fırçasına dolanmasıdır. Xiaomi yeni modelinde bu sorunu çift dolaşma önleyici sistemle kalıcı olarak çözüyor. Cihaz, özel "Y" tasarımlı tarak dişleri sayesinde bütün saçları ve tüyleri doğrudan toz haznesine gönderiyor.

Akıllı süpürgenin dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri de sessiz çalışması. Süpürge, sadece silme modunda çalıştığında ise ses seviyesi 57 desibele kadar düşüyor. Bu düşük ses seviyesinde, robot evde temizlik yaparken siz de rahatsız olmadan çalışabilirsin veya dinlenebilirsiniz.

Robot süpürgelerin en büyük handikaplarından biri her zaman köşe ve kenar temizliği olmuştur. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro, uzayabilen yan fırçlarıyla bu sorununda üstesinden geliyor. Cihaz, kenar ve köşelere geldiğinde yan fırçalarını uzatarak buralarda biriken kirleri temizliyor. Böylece kullanıcılar, robot acaba dip köşe temizlik endişesinden kurtuluyor.

Gelelim cihazın, paspas özelliklerine. Robot süpürgede bulunan çift döner paspaslar, dakikada 180 devir hızla dönerek yerdeki kurumuş ve zorlu lekeleri anında çıkarıyor. Üstelik cihaz, zemin üzerinde bir halı algıladığında, paspalarını otomatik olarak 10 mm yukarıya kaldırıyor. Böylece halılarınız temizlik esnasında herhangi bir şekilde ıslanmıyor. Ayrıca cihazın paspasları, yan fırçası gibi kendini yüzde 68 oranında uzatabiliyor. Böylece, robot silme işlemini evin hiçbir köşesini atlamadan tamamlıyor.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro'nun Navigasyon Özellikleri Nasıl?

Etkili bir temizlik için robot süpürgenin navigasyon özellikleri oldukça önemlidir. H50 Pro, ise çevresini taramak için 129 derece geniş açılı bir lazer algılama sistemi kullanıyor. Bu sayede karşısına çıkan engelleri hassas bir şekilde tespit edip, etrafından dolanarak temizliğe devam ediyor. Ayrıca cihazda bulunan bu gelişmiş navigasyon teknoloji, evinizin haritasını kısa bir süre içerisinde çıkarıyor. Böylece, kullanıcılara hiçbir odayı atlamadan dip köşe bir temizlik vaat ediyor.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro'nun Akıllı Şarj İstasyonu Özellikleri Neler?

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro'nun, şarj istasyonu geri planda her şeyi halleden bir gizli kahraman gibi. Robot süpürge temizlik bitip, istasyona döndüğünde paspasları otomotatik olarak yıkanıyor. Ardından paspalar, kötü koku ve bakteri oluşumunu tamamen engellemek için sıcak hava ile kurutuluyor.

İstasyonun tek özelliği bunlarla sınırlı değil. İstasyonun içerisinde 4 litrelik bir temiz su tankı bulunuyor. Cihaz, temiz suyunu buradan otomatik olarak doldurabiliyor ve tek dolumla 240 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. Ayrıca robot, toz haznesindekileri istasyonda bulunan toz torbasına otomatik olara boşaltıyor. İstasyonun bu geniş hacimli toz torbası tam 75 günün (kullanıma. göre değişir) sonunda doluyor. Sizin tek yapmanız gereken, yaklaşık iki veya iki buçuk ayda bir dolan toz torbasını boşaltıp yerine takmak.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Cihaz, şu an için yalnızca Avustralya'da satışa sunuldu. Ancak bilindiği üzere Xiaomi Türkiye'de sevilen markalardan. Bu sebeple, robot süpürgenin kısa bir sonra Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyorum.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Fiyat konusuna gelirsek, Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro şu anda Avustralya pazarında 1.599 Avustralya doları fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 52 bin 13 TL'ye denk geliyor. Ek vegileri de hesaplarsak cihaz, 65-70 bin TL bandında Türkiye'de satışa sunulabilir. Robot süpürgenin resmi Türkiye fiyatları açıklanmadığından dolayı söylediğimiz fiyatların bire tahmin olduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Evinde robot süpürge kullanan biri olarak, Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro'nun orta segment robot süpürglere kıyasla sahip olduğu özellikleri beğendiğimi söylemeyelim. Ancak kafamı karıştıran nokta cihazın fiyatı. Tabii ki cihazın Türkiye fiyatları kesin olmasa da eğer cihaz tahmin ettiğimiz fiyatlarda ülkemizde satışa sunulursa sunduğu özelliklere kıyasla çok çok pahalı bir cihaz olacaktır. Bu sebeple kullanıcılar Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro'yu tercih etmek yerine aynı fiyat bandında daha çok emiş gücüne ve özelliğe sahip üst segment robot süpürge modellerine yönelecektir.