MacBook Neo'ya Bir Rakip Daha: Lenovo'nun Yeni Laptopu Tanıtıldı

Apple'ın mart ayında tanıttığı MacBook Neo'ya rakipler gelmeye devam ediyor. Lenovo bu doğrultuda IdeaPad Slim 3 14IWC11 isimli dizüstü bilgisayarını tanıttı. İşte Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 özellikleri ve fiyatı!

Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 14 inç

Ekran tipi: IPS

Çözünürlük: 1200p

Ekran oranı: 16:10

Parlaklık: 400 nit (maksimum)

Tazeleme hızı: 60 Hz

Renk gamı: %45 NTSC

İşlemci seçenekleri: Intel Core 3 304

RAM: 32 GB'a kadar

Depolama seçenekleri: 1 TB'a kadar

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 7

Batarya seçenekleri: 60 Wh

Pil ömrü: 21 saate kadar (60 Wh ile 1080p video oynatma, 150 nit)

Fiyat (Avrupa): 839 eurodan başlayarak (Core 3 304, 8 GB RAM, 256 GB)

Acer Go Air’de 14 inç büyüklüğünde, 60 Hz yenileme hızı ve 1200 piksel çözünürlük sunan IPS bir panel bulunuyor. Kullanıcılar 60 Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfalarını kaydırırken ortalama düzeyde bir ekran deneyimi yaşayabilecek. IPS LCD paneli AMOLED veya OLED teknolojileri kadar gelişmiş olmasa da renkleri ortalama seviyede gösterebiliyor.

Dizüstü bilgisayarda Intel Core 3 304 işlemcisine yer veriliyor. Bu işlemci günlük kullanımda ve oyunlarda kullanıcıları büyük ölçüde üzmüyor. Ancak harici bir grafik kartı bulunmadığından üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Yine de çoğu oyunu düşük grafik ayarlarında akıcı şekilde oynayabilirsiniz. Cihaz bunlara ek olarak 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar SSD bulunuyor. Batarya tarafında ise 21 saate kadar kullanım süresi sunan 60 Wh kapasiteli bir pil mevcut.

Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ülkemizde çok fazla tercih edilen bir şirket. Bu doğrultuda IdeaPad Slim 3 14IWC11'in de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Bunun dışında modelin 8 GB RAM, 128 GB depolama ve Intel Core 3 304 işlemcili versiyonu için 839 euro olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 47.079 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

MacBook Neo’ya rakip dizüstü bilgisayarların sayısı artmaya başladı. Açıkçası Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11’in de bu konsepte uygun olduğunu düşünüyorum. Teknik özelliklerini bir kenara bırakırsak tasarımı ve renk seçenekleri bile “Ben bir MacBook Neo rakibiyim” izlenimi veriyor.