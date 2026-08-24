Xiaomi'den Güçlü İşlemcili Amiral Gemileri Geliyor! Tanıtım Tarihleri Açıklandı

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Xiaomi'nin amiral gemisi POCO F9 serisiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Daha önce performans testlerine giren akıllı telefonların son olarak tanıtım tarihleri açıklandı. Peki, POCO F9 serisi ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!

POCO F9 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO F9 serisinin tanıtımı 1 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun tasarımını, fiyatını ve özelliklerini öğrenebileceğiz. Hatırlanacağı üzere bir önceki nesil POCO F8 serisi geçen yılın kasım ayında tanıtılmıştı. Yani yeni seri selefinden daha erken bir tarihte raflardaki yerini alacak.

POCO F9 serisinde POCO F9 Pro ve F9 Ultra modelleri bulunacak.

POCO F9 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan POCO F8 Pro’nun başlangıç fiyatı 42.999 TL seviyesindeydi. Bu doğrultuda POCO F9 Pro’nun 44.999 TL civarında bir fiyatla kullanıcılarla buluşmasını bekleyebiliriz. Öte yandan serinin en güçlü modeli POCO F9 Ultra’nın 60.000 TL civarında bir fiyatla raflardaki yerini alacağı söyleniyor. Bunun dışında POCO F9 ailesi Türkiye'ye geleceğini belirtelim.

POCO F9 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.050 mAh

8.050 mAh Hızlı Şarj: 100W

POCO F9 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1156 x 2510 piksel

1156 x 2510 piksel Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.330 mAh

6.330 mAh Hızlı Şarj: 100W

Editörün Yorumu

POCO F9 serisinin kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebilirim. Telefonlarda, günümüzün en güçlü işlemcilerinden biri olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5’in kullanılması bekleniyor. Bu da performans konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı anlamına geliyor. Kısacası oyunları akıcı şekilde oynayabilecek, diğer işlemlerinizi de takılma veya donma yaşamadan gerçekleştirebileceksiniz.