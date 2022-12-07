Cooler Master Uzay Kapsülü Gibi Duran Gaming Pod'unu Tanıttı

Oyun dünyası, sektörün büyümesiyle birlikte her geçen gün son kullanıcı bazında lüks hale gelmeye devam ediyor. Bazı kullanıcılar, yalnızca koltuk ve masa ile yetinmek yerine Gaming Pod'ları tercih ediyor. Cooler Master da Orb X ile birlikte Gaming Pod üreten firmalar arasına adını yazdırdı.

Çok fonksiyonlu oyun merkezi olarak özetleyebileceğimiz Gaming Pod'lar; ekran, kasa, koltuk, oyuncu masası, ısıtma ve soğutma sistemlerinin birleşmesiyle oluşuyor. Dışarıdan bakıldığında bir uzay mekiğini andıran Orb X'in premium Gaming Pod'lardan biri olacağı düşünülüyor.

Cooler Master Orb X Gaming Pod Özellikleri ve Fiyatı

27 inç genişliğinde üç tane mönitörü tutabilecek kapasiteye sahip olan bir üniteyle gelen Orb X, simülasyon hastaları için eşsiz bir deneyim sağlıyor. Monitör tutma aparatı, masa ve koltuk motorlar yardımıyla otomatik olarak kontrol edilebiliyor.

Kablosuz şarjı destekleyen oyun masası, geniş tasarımıyla kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Ayrıca Orb X'in sahip olduğu uzay gemisi temalı kokpit tasarımı, oyunculara gerçektende bir kaptan koltuğunda oturuyormuş hissi veriyor. Aynı zamanda koltuk %100 deri kaplama.

RGB'ler ile donatılan Orb X'in ışık oryantasyonu, bilgisayardan bir program yardımıyla kontrol edilebiliyor. İkişer tane 2 inç boyutunda driver ve tweeter, 5 inç boyutundaki subwoofer ile birleşerek eşsiz bir ses deneyimi sağlıyor.

Firmanın ürettiği yeni Gaming Pod'un benzeri Acer Predator Thronos Air'e kıyasla daha ucuz olması dikkat çekiyor. Fakat bu "uygun fiyat" ibaresinin premium Gaming Pod'lar için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü Cooler Master Orb X'in fiyatı 14 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.