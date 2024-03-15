Copilot Artık GPT-4 Turbo Desteğine Sahip: Peki Nasıl Kullanılır?

Microsoft'un yapay zekâ aracı Copilot artık GPT-4 Turbo desteğine sahip oluyor. Copilot, şu ana kadar OpenAI'ın GPT-4 modelini kullanıyordu fakat şirket artık en yeni ve en iyi yapay zekâ teknolojisi olan GPT-4 Turbo seçeneğine geçiyor.

Üstelik bu Copilot'u ücretli kullananlara özel bir durum da değil. Copilot'un ücretsiz ve herkese açık sürümü GPT-4 Turbo'ya geçiyor ancak varsayılan olarak açık olmayacak. Copilot'u "Dengeli" modda kullanırsanız, GPT-4'ü kullanmaya devam edeceksiniz ancak "Hassas" veya "Yaratıcı" moda geçtiğinizde Turbo modu kullanabileceksiniz.

Uygulamada Turbo kullanarak Copilot'un sorgularınıza verdiği yanıtlarda hafif bir iyileşme fark edebilirsiniz ancak GPT-4 Turbo, GPT-4'e kıyasla o kadar da büyük bir güncelleme değil.

GPT-4 Turbo ile Gelen Yenilikler Neler?

OpenAI yeni GPT-4 Turbo'nun "daha yetenekli" olduğunu ve modelde görülen " tembelliği" azaltmak için tasarlandığını söylüyor. (Son zamanlarda kullanıcılar GPT-4'ün yapması gereken şeyleri her zaman yapamadığından şikayet ediyor ve bu durumlarda modelden "tembel" olarak bahsediliyor).

Buna ek olarak GPT-4 Turbo'nun 128.000 jetona kadar genişletilmiş bir bağlam sınırı var, bu da botun anlayacağı daha uzun sorgular gönderebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca GPT-4 Turbo, GPT-4'ün Eylül 2021'de sona eren veri setine kıyasla Nisan 2023'e kadar uzanan bir veri seti üzerinde eğitildiğinden, çevrimdışı modda kullanıldığında daha güncel bilgilere sahip olacak.

Copilot Pro için aylık 20 dolarlık ödeme yapıyorsanız artık istediğiniz zaman GPT-4'e geri dönme seçeneğine sahip olacaksınız. Ücretsiz kullanıcılar ise GPT-4'e erişmeye devam etmek için Dengeli mod kullanacaklar.

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