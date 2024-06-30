Microsoft'tan Beklenen Hamle : Copilot'un Gizemli Sorunu Sonunda Çözüldü

Microsoft, Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinde uzun süredir devam eden Copilot ile ilgili sorunu nihayet çözdü.

Bu sorun, özellikle çoklu monitör kurulumları üzerindeki ikon hizalaması hatasıydı ve Microsoft, bu durumu düzeltmek için önlemler almıştı.

Microsoft, Windows 10 ve 11'de Çoklu Monitör Sorununu Çözdü

Microsoft, Copilot'u ilk olarak Kasım 2023'te Windows 10 Insider'larına tanıttı. Ancak kısa süre sonra, çoklu monitör kullanıcılarından gelen geri bildirimler üzerine, bazı cihazlarda desktop ikonlarının beklenmedik şekilde yer değiştirdiği veya hizalanma sorunları yaşandığı rapor edildi.

Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği için Microsoft, belirli yapılandırmalar için bir uyumluluk engeli uygulamak zorunda kaldı. Özellikle Windows 11 için, Microsoft Ocak 2024'te sunucu tarafında bir düzeltme yayımlayarak bu sorunu çözdü ve Şubat ayında Windows 11 sürüm 23H2 donanımları için güvenlik engelini kaldırdı.

Ancak, Windows 10 kullanıcıları için bu sorunun çözümü daha uzun süre aldı. Nihayet, Microsoft 25 Haziran 2024 tarihinde bir isteğe bağlı ön izleme güncellemesi yayınlayarak Windows 10 cihazlarında Copilot'un kullanımını sağlayacak düzeltmeyi yayımladı.

Bu güncelleme, Windows 10 sürüm 22H2 cihazları için etkin hale getirilmiş durumda ve önümüzdeki aylar içinde geniş bir kullanıcı kitlesine dağıtılacak.

Bu yeni güncellemeyle birlikte, Windows 10 ve 11 kullanıcıları artık Copilot'u çoklu monitör kurulumlarında kullanabilir ve ikon hizalaması gibi istenmeyen sorunlarla karşılaşmazlar.

Ancak, Windows 11 için son güncelleme olan KB5039302, bazı ciddi sorunlar içeriyor ve Microsoft, bu sorunları çözmek için çalışıyor. Windows 10 kullanıcıları için ise, bu güncelleme Windows Çıkış Sağlığı Gösterge Tablosu'na göre sorun teşkil etmiyor.

Microsoft'un bu adımı, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve teknolojiyi daha güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor. Copilot'un geniş bir kullanıcı kitlesine sağlanması, Microsoft'un ürünlerindeki sürekli iyileştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.