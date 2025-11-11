19 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Global Pazara Geldi

Coros, yeni akıllı saatini küresel çapta piyasaya sürdü. Pace 3'ün kullanıcılarla buluşturulmasından neredeyse iki yıldan daha uzun bir süre sonra duyurulan Pace 4, şimdi de küresel çapta piyasaya sürüldü. Coros'un bu yeni modeli, son derece etkileyici özelliklerle birlikte geliyor. Önceki modele göre çok önemli gelişmeler içeriyor.

Coros Pace 4 Özellikleri

Ekran büyüklüğü: 1,2 inç

1,2 inç Ekran teknolojisi: AMOLED

AMOLED Pil ömrü: Günlük kullanımlarda 19 gün

Günlük kullanımlarda 19 gün Suya dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Depolama: 4 GB

4 GB Diğer özellikler: Kalıp atışı hızı ve kandaki oksijen düzeyi takibi

Coros Pace 4, 1,2 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 390 x 390 piksel çözünürlük sunuyor. Önceki model ise LCD ekran üzerinde 240 x 240 çözünürlük sunuyordu. Bu da şirketin Pace 4'teki en önemli yeniliklerden birinin ekranla ilgili olduğunu gösteriyor.

Yeni akıllı saat, günlük kullanım için 19 gün pil ömrü sunuyor. Önceden cihazın aynı koşullar altında 15 güne kadar kullanım sunduğu göz önünde bulunduracak olursak batarya tarafında da büyük bir gelişme olduğu söylenebilir. Cihazın yoğun bir şekilde kullanıldığı bir senaryoda bile Pace 4'ün öncekinden yüzde 55 daha uzun bir pil ömrüne sahip olduğu belirtiliyor.

Önceki modellerde olmayan yeni özellikler de mevcut. Örneğin sesli komutlar ve kayıtlar için saate bir mikrofon yerleştirildi. Öte yandan Pace 3'te olmayan Padel (kapalı kortta çiftler hâlinde oynanan bir raket sporu) ve Pickleball (iki ya da dört oyuncunun bir file üzerinden bir topu raketle vurarak karşı tarafa göndermeye çalıştığı bir spor) desteği de bu saatte bulunuyor.

Cihaz, 5 ATM suya dayanıklılığa sahip olması ile dikkatleri üzerinde topluyor. 4 GB depolama ile birlikte gelen saatte ayrıca kalp atış hızı ve kandaki oksijen düzeyi gibi sağlık takibi özellikleri yer alıyor. Bu özellikler sayesinde önemli rahatsızlıkların uzmana başvurarak önceden tespit edilmesi mümkün hâle geliyor.

Coros Pace 4 Fiyatı

Coros Pace 4 için 249 dolar (10 bin 516 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu akıllı saat, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Ayrıca malzeme için silikon ve naylon arasından seçim yapmanıza da olanak tanınıyor. Antrenmanlarınızı daha akıllı hâle getiren ve koşularda size yardımcı olmak üzere geliştirilen bu saatin silikon kayışlısı 40 gram, naylon kayışlısı ise 32 gram ağırlığa sahip.