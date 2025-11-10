30 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekranı Var

Rogbid, en yeni akıllı saatinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte Rogbid Titan V olarak adlandırılan yeni saatin bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazandı. Son derece şık bir tasarımla birlikte gelen saat, suya karşı dayanıklılık, spor özellikleri ve yüksek kullanım süresi sunması ile ön plana çıkıyor.

Rogbid Titan V Özellikleri

Ekran Boyutu: 1.75 inç

1.75 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Ekran Koruma: Panda Glass

Panda Glass Suya Dayanıklılık: 5ATM sertifikası

5ATM sertifikası Pil Ömrü: Arama modunda 10 güne kadar, günlük kullanımda 30 güne kadar, bekleme modunda 75 güne kadar

Arama modunda 10 güne kadar, günlük kullanımda 30 güne kadar, bekleme modunda 75 güne kadar Bağlantı: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Uyumluluk: Android 4.4 (ve üstü) ve iOS 9.0 (ve üstü)

Metal yapıya sahip olan Rogbid Titan V, 1.75 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Hava durumunu hızlı bir şekilde görmenizi sağlayan akıllı saat, Panda Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor. Yan tarafında ise metal düğmeler yer alıyor.

5ATM sertifikaya sahip. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Saatte ayrıca fener de mevcut. Bu özellik sayesinde karanlık bir ortamda bir el fenerine ihtiyacınız olmadan rahat bir şekilde gezmeniz mümkün hâle geliyor. Ayrıca acil durumlarda da kullanışlı olabilir.

Saat, 800 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Cihaz, arama modunda 10 güne kadar pil ömrü sunarken günlük kullanımlarda bu süre 30 güne kadar ulaşabiliyor. Bekleme modunda (cihaz hiçbir şey yapılmadan durduğunda) ise şarjının 75 güne kadar gittiği ileri sürülüyor.

Cihaz özellikle sporculara hitap eden kullanışlı özelliklerle beraber geliyor. Saatte koşu, yoga, bisiklet ve daha birçok fiziksel aktiviteyi içeren 100'ü aşkın spor modu mevcut. Bu özellikler sayesinde ihtiyacınız olan tüm veriler elinizin altında oluyor. Örneğin koşarken hız ve tempou gibi bilgiler elde edebiliyorsunuz.

Rogbid Titan V, Bluetooth 5.1 desteği sunuyor. Ayrıca 128 MB depolama ile birlikte geliyor. Sağlık takibi yapmanıza yardımcı olan kalp atış hızı izleme özelliği de sunuyor. Cihaz, Android 4.4 (ve üstü) ve iOS 9.0 (ve üstü) cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Rogbid Titan V Fiyatı

Rogbid Titan V için 39.99 dolar (bin 688 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, mavi, siyah, turuncu, çelik ve yeşil renk seçenekleri ile beraber geliyor. Gelen aramalara sadece tek bir dokunuşla geri dönmenize imkân tanıyan bu saat sayesinde her yerde zahmetsiz bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz.