PC Oyuncularının Umutları Artacak: Corsair CEO'sundan İlginç GTA 6 Açıklaması

Rockstar Games'in efsanevi serisi Grand Theft Auto (GTA) 6, oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri. Konsol sürümünün çıkış tarihi henüz netleşmese de, Corsair CEO'su Andy Paul'un enteresan bir iddiası ortaya çıktı. Bu iddia, özellikle PC oyuncuları için büyük bir umut kaynağıydı. Zira CEO'ya göre GTA 6 PC sürümü, 2026'nın ilk aylarında çıkış yapabilir.

Paul, bu tahmininin altı boş değil; tamamen GTA 6'nın sistem gereksinimleri üzerine kurulu. Ona göre GTA 6, PC'ye oldukça yüksek sistem gereksinimleriyle çıkacak ve bu durumda oyuncular yeni sistem kurmak için kolları sıvayacak. Paul, bu durumun oyuncuların yeni donanımlar satın almasını tetikleyeceğini ve Corsair'in ürünlerine olan talebi artıracağını düşünüyor.

GTA 6: Donanımı Ağlatacak Oyun

Rockstar Games, oyunlarını genellikle önce konsollar için piyasaya sürüyor ve PC sürümünü daha sonra yayınlıyor. Örneğin, GTA 5 konsollarda çıktıktan tam 19 ay sonra PC'ye geldi. Bu nedenle, GTA 6'nın konsol çıkışından sadece birkaç ay sonra PC'ye gelmesi absürd bir gelişme olmayacaktır.

Paul ise GTA 6'yı yakın geleceğin en çok beklenen ve "donanım açısından en zorlu oyunu" olarak nitelendirdi. Şirket içi başarılarına da göz kırpmayı ihmal etmeyen CEO, şirketin oyun odaklı iş kolunun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurguladı.

Rockstar'ın üst yönetimi PC sürümüne ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil ama Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, GTA 6'nın bir noktada PC'ye geleceği imasında bulundu.

GTA Online'ın Sonu Mu Geliyor?

Zelnick önceki açıklamalarda GTA 6'nın çıkışının GTA Online için bir dönüm noktası olmayacağını savunmuştu—yani yeni oyun çıktı diye eskilerinin pabucu dama atılacak değil. Yine de GTA Online'ın geleceği için kesin bir bilgi yok.

Şu anda GTA Online, özel etkinliklerle desteklenmeye devam ediyor. Son olarak Sevgililer Günü'ne özel konsept geliştirilmişti.

İlaveten Borderlands 4 için de güncellemeler var. Take-Two oyunu Eylül 2025 sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor.