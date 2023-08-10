Cyberpunk Edgerunners Cosplay'i Yapan Model Uçağa Alınmadı: Peki Neden?

Kine-Chan isimli bir cosplayer, etkinlikte yapacağı cosplay kostümünü etkinliğe geç kalacağını düşündüğü için uçağa giderken giymeye karar verdi fakat havaalanı yetkilileri Kine-Chan'ı uçağa almadı.

21 yaşındaki genç kız Brezilya'daki Navegantes Havaalanı'na cosplay'ini giyerek gitmesi sonucu kendisine eve dönmesi ve üzerini değiştirmesi söylendi.

Kine-Chan, Cyberpunk Edgerunner animesindeki Rebecca karakterinin cosplay'ini yapmayı planlıyordu. Yapmış olduğu cosplay için giydiği kıyafet uçuş kurallarına "uygun" olmaması nedeniyle uçağına binmesi yasaklandı.

Kine-Chan yaşanan bu durumu Instagram'ında paylaştı ve yaşadıklarını anlattı.

"Bir etkinlikte Rebecca'nın cosplay'ini yapacaktım ve giyinip Navegantes havaalanına gittim. Geç kalabileceğimi biliyordum, bu yüzden hiç zaman kaybetmemek ve hemen oraya varabilmek için cosplay'imi önceden hazırladım. Havaalanı yetkilileri eve gitmemi ve kıyafetimi değiştirmemi söyledi."